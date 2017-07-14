В Туве нашли водителя, сбившего насмерть двух пешеходов

Мужчину, причастного к ДТП, задержали накануне в 6 утра.

Напомним, авария произошла в Кызыле 12 июля в 20:30 на улице Магистральной. Неизвестный водитель сбил двух пешеходов — 30-летнюю женщину и 4-летнего мальчика на нерегулируемом переходе. На месте происшествия от полученных травм ребенок скончался. Позже в больнице скончалась его мать. Виновник трагедии скрылся.

Как сообщает пресс-служба МВД по Туве, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали 13 июля в 6 утра. Установлено, что 42-летний мужчина проходил службу в тыловом подразделении одного из межмуниципальных отделов МВД по Республике Тыва. В момент ДТП указанный сотрудник находился в очередном отпуске и передвигался по городу на личной автомашине.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Проведена служебная проверка, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. К дисциплинарной ответственности будут привлечены его прямые и непосредственные руководители.

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