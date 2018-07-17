Звезда «Битвы экстрасенсов» в критическом состоянии после операции



В прошлом году ясновидящая решилась на серьезное хирургическое вмешательство, пытаясь исправить носовую перегородку. Но операция была проведена неудачно. Фатиме Хадуевой вновь пришлось лечь под нож хирурга, и сейчас звезда мистического шоу находится в тяжелом состоянии.

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» впервые обратилась к пластическому хирургу год назад, желая исправить носовую перегородку. Однако Фатима Хадуева даже представить не могла, что операция обернется для нее настоящим кошмаром. Вместо спокойной реабилитации женщине пришлось привыкать жить с печальными последствиями — у нее начались сильные головные боли, отеки, воспалительные процессы, в результате чего появился риск заражения крови. Кроме того, экстрасенс сообщила, что нос начал менять форму, а причиной тому мог стать инородный предмет, забытый хирургом.

Лишь недавно Фатима нашла специалиста, который решился исправить ошибку коллег. Процедура по восстановлению носа, на первый взгляд, прошла успешно. Но звезда все же призналась, что ее самочувствием оставляет желать лучшего.

«Пока Фатима не в состоянии разговаривать, но отметила, что чувствует любовь и поддержку многочисленных поклонников и учеников. Сейчас ей тяжело», – сообщил представитель экстрасенса «СтарХиту».

Помощница Хадуевой отметила, что не успевает отвечать на звонки фанатов. По ее словам, неравнодушные люди пишут со всех уголков России, желая выразить теплые слова или оказать любую помощь.

«Фатима, несмотря на состояние, очень внимательна к поклонникам. Миллионы людей звонят в приемную! Говорят: «Мы хотим приехать, ей помочь». Ученики миллионы смс написали Фатиме. Она всех благодарит, говорит, что чувствует огромную поддержку. Я не могу каждому ответить, но все передаю ей в больницу. Как мне известно, в детстве Фатима занималась спортом, получила травму, у нее была необходимость сделать операцию. Не косметическую, а для здоровья», – рассказала помощница Хадуевой.

Палат звезды буквально усыпана цветами. Сейчас Фатима с трудом вспоминает то ужасное время после первой операции. Тогда она долгое время надеялась, что все прошло успешно.

«Я ждала шесть месяцев. Потом пришла с просьбой узнать, что происходит. Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще шесть месяцев, авось рассосется. Дорогой доктор, не рассосалось! А, наоборот, я лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии. Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит. И кстати, нашли То, чем вы «ровняли» нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня», – делилась Хадуева.

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