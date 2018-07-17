Преимущества частичной занятости может оценить широкий круг специалистов

Чаще всего рабочий режим с частичной занятостью выбирают студенты, которые совмещают учебу и работу. Вместе с тем оценить преимущества этого варианта трудоустройства может и широкий круг специалистов самых разных сфер деятельности. Именно это способствовало тому, что в последние годы все больше людей отказываются от традиционной постоянной занятости.

Если внимательно изучить такой формат трудоустройства, то он предоставляет специалисту немало преимуществ:

больше свободного времени;

возможность совмещения нескольких видов деятельности;

шанс попробовать свои силы в разных отраслях;

возможность совмещать учебу и работу;

сохранение социальных гарантий;

свобода действий и планирования собственного графика и др.

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Вместе с тем минусы у такой формы трудоустройства также есть. Прежде всего, это связано с размером заработной платы специалиста. Работник не сможет рассчитывать на такой же оклад, как и персонал с полным рабочим днем. Кроме того, график отпусков будет формироваться, в первую очередь, по основной категории сотрудников. А при сокращении штата именно работники с неполной занятостью будут первыми подпадать под сокращение.

Законодательно не закреплена конкретная длительность рабочего дня для специалистов с таким типом трудоустройства. Поэтому это решение принимается работодателем самостоятельно в каждом конкретном случае. Как правило, средняя продолжительность рабочего дня составляет от 4 до 6 часов. Оплата происходит в соответствии с фактически отработанным временем.

Частичная занятость может выступать средством достижения поставленных специалистом целей. К примеру, если в компании, которая заинтересовала соискателя, на данный момент нет вакансий с полным графиком. В этом случае такой вариант трудоустройства может стать промежуточным звеном на пути к желанной должности. Хорошо показав себя на рабочем месте с неполным рабочим днем, можно рассчитывать на то, что при появлении новой вакансии именно такой сотрудник сможет претендовать на нее.

Вместе с тем не всегда частичная занятость является желаемой для специалиста. Иногда решение принимается работодателем в связи с экономией, тяжелым финансовым положением компании. В таком случае нужно принять взвешенное решение - стоит ли оставаться на такой должности, либо попробовать подыскать рабочее место с полным рабочим днем?

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