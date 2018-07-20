Какой сегодня праздник в России: 20 июля отмечается церковный праздник

Сегодняшний день, 20 июля 2018 года, является особенным в плане праздников. На него приходится несколько важных праздников. Речь идет о народном празднике Авдотья Сеногнойка. В свою очередь церковь вспоминает преподобную Евфросинию Московскую.

Какой праздник в России сегодня: Авдотья Сеногнойка

День памяти преподобной Ефросинии, известной в народе как Авдотья (Евдокия), супруги Дмитрия Донского. Евдокия - дочь Дмитрия Константиновича, и брак своей дочери отец устроил, чтобы жили в мире Суздаль и Москва.

Став княгиней Московской, Евдокия с особым почтением прислушивалась к словам митрополита московского Алексея и преподобного Сергия Радонежского, крестившего одного из княжеских сыновей. Она основала Вознесенский женский монастырь в московском Кремле и несколько других храмов.

Известная благочестием княгиня скрывала от многих, что блюдет строгий пост, а под роскошными одеждами княгини московской носит вериги. Когда пять ее сыновей выросли, Евдокия исполнила свое желание - постриглась в монахини и под новым именем Евфросиния провела остаток жизни в молитвах.

Народное название дня - Сеногнойка - пошло от того, что нередко к этому времени как из ведра лили дожди, что мешало заготавливать сено. Поэтому, если днем шел дождик, люди особенно огорчались - ведь лить дождям теперь не одну неделю, так ведь и сено может сгнить. И кто мог - торопился: "Сгребешь сено в кучи - так не страшны и тучи".

Подходила и пора жатвы, которую начинали с песнями, даже серпы несли с почетом - завернутыми в полотенце, им же затем обвязывали первый сноп, который еще чуть позже освящали в церкви.

Ко дню Авдотьи было немало обрядов и примет. Так, из первых сжатых в этом году колосков каждая женщина плела поясок и подвязывалась им со словами: "Как матушка рожь год стояла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уставала".

Закончив жатву, бабе следовало так, чтобы никто не видел, прокатиться по ниве со словами: "Нива ты, нива, подай мою силу!".

Первый овсяный сноп стоял в красном углу избы, а вечером им гнали из дома мух с приговором: "Мухи вы, мухи, ступайте вы вон. Мы свою работу кончили, простору нам давайте". Сноп сохранялся до 14 октября (Покров Богородицы), когда его делили между овцами, козами, лошадьми и коровами, чтобы вместе с этим угощением к ним пришел аппетит на весь зимний корм.

Было в этот день и такое странное гадание: человек должен был бросить серп в ниву, и, если он утыкался в землю, значит, не за горами и смерть гадающего.

Какой православный праздник сегодня, 20.07.2018: Преподобная Евфросиния Московская

Преподобная Евфросиния, в миру Евдокия, дочь Суздальского князя Димитрия Константиновича († 1383), была с 1367 года супругой Великого князя Московского Димитрия Донского. Их счастливый союз был для Руси залогом союза и мира между Москвой и Суздалем. Большое влияние на духовную жизнь княгини Евдокии оказали Святитель Алексий, Митрополит Московский, а также Преподобный Сергий Радонежский, который крестил одного из сыновей Димитрия и Евдокии. Восприемником других был преподобный Димитрий Прилуцкий.

Святая княгиня была строительницей храмов. В 1387 году она основала в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь. В 1395 году, при нашествии Тамерлана на южные границы Руси, по ее совету, была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая Русскую землю.

Втайне предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги. По ее указанию был написан знаменитый образ Архангела Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля.

Воспитав пятерых сыновей (шестой умер в младенчестве), княгиня приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. В молитве и подвиге свершив свой земной путь, преподобная Евдокия мирно почила 7 июля 1407 года и погребена была в основанном ею Вознесенском монастыре.

Известен проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии, излагающий оплакивание княгиней Евдокией своего мужа, скончавшегося в возрасте 39 лет.

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