Какой сегодня праздник в России: 23 июля 2018 отмечается праздник по церковному календарю

23 июля 2018 года отмечается народный праздник Антоний Громоносец. Церковь сегодня вспоминает преподобного Антония Печерского. Также на сегодняшний день выпадает праздник День китов и дельфинов. О них мы и расскажем в свежем материале.

Какой сегодня праздник: Антоний Громоносец

Православная церковь посвятила этот день преподобному Антонию Печерскому, жившему на рубеже 10-11 веков. Антоний был рожден неподалеку от Чернигова. Однажды, загоревшись жаждой самолично увидеть места, с которыми были связана жизнь Христа, он отправился в путешествие в Палестину. Но домой вернулся не так уж скоро.

Сперва он остановился в городе Афоне, где принял постриг монаха и задержался на несколько лет, пока игумен Афонского монастыря не напутствовал его возвращаться домой, а все потому, что игумену был знак, что Антоний должен нести свет веры на родных землях. Но и возвратившись, Антоний отказался от благ и выбрал жизнь отшельника близ Киева, в пещере, которую прежде занимал священник Иларион.

Антония навещали разные люди – одни искали совета, другие оставались жить неподалеку. Феодосий и Никон стали его первыми учениками, но, когда их число сравнялось дюжине, пещера была увеличена, в ней появились кельи, трапезная и церковь.

Так была основана Киево-Печерская лавра. Но ее основоположник, Антоний, вновь отправился на поиски уединения, найдя новую пещеру. И вновь, совсем скоро, его стали окружать иноки. Когда братьев собралось около сотни, они, с благословения Антония, воздвигли на горе церковь Успения Пресвятой Богородицы, на первую постройку которой пошло лишь дерево.

Согласно преданью, Антоний был известен при жизни не только основанием обителей и тем, что к нему влекло людей, но и своим даром – предвидеть будущее и исцелять болезни. На сегодняшний день мощи Антония не обретены.

В этот день крестьяне особо прислушивались к грому. Если он гремел, а Антониев день выпадал на пятницу или среду, можно было ждать богатого улова рыбы. Резкие раскаты грома предвещали дождь тихий, и после гулких – ждали ливень.

Главное растение этого дня – неприметная ряска, собирающаяся скоплениями мелких листочков на речной глади. Говорили, что "дождь ряску растит, а водяные девы рвут" - ведь русалки очень любят жить в таких вот зеленых зарослях.

Но, обделяя речных дев, на Антония ряску собирали вилами (вот и связь с поговоркой "вилами на воде писано"). Полными корзинами речного лакомства угощали птиц на дворе и также удобряли огород. Среди мастериц был известен такой вид кружев – "рясочники", напоминающие узором это растение.

Какой праздник сегодня, 23.07.2018: День китов и дельфинов

Сегодня, 23 июля, на всей планете отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Охота на китов и торговля китовым мясом запрещены во всем мире с 1986 года. Тогда Международная китобойная комиссия ввела запрет на добычу этих животных - после 200 лет их беспощадного истребления.

Следует отметить, что в морях России обитают десятки видов китов, дельфинов и тюленей, многие из них занесены в Красную книгу РФ и Международного союза охраны природы.

Кстати, в некоторых странах отмечают день китов не только 23 июля. Например, австралийцы - в первую субботу июня, а американцы - 21 июня. Кроме того, существует еще Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) - 19 февраля.

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