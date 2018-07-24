Какой праздник сегодня, 24 июля, в России: церковный календарь

Сегодня, 24 июля 2018 года, отмечается народный праздник Ольга Страдница. Церковь сегодня вспоминает равноапостольную княгиню Ольгу (в крещении Елену). Также на этот день приходится следующие праздники: День кадастрового инженера и День растворимого кофе.

Какой церковный праздник сегодня, 24.07.2018: Ольга Страдница

Этому дню покровительствует одна из самых почитаемых святых – равноапостольная Ольга, которой приписывают множество деяний к тому, чтобы на Руси воцарилась православная вера.

История ее жизни повествует о том, что однажды Ольга встретилась со своим будущим мужем, князем Игорем. Он влюбился в нее с первого взгляда и проявил все свое очарование, однако склоняя ее к греховному поведению. Благочестивая девушка не только отказала ему, но и устыдила. Но когда Игорю пришла пора выбирать жену, он желал видеть с собой только Ольгу.

В этом союзе был рожден их сын Святослав. Но не успела княжеская семья вволю насладиться счастьем, как князь отправился брать подать с древлян и был убит. Сам их правитель предложил вдове князя стать его женой. И, поверив ее коварному согласию, отправил в Киев два своих посольства, которые были жестоко убиты. Затем Ольга отдала приказ покончить со столицей древлян – сжечь город Искоростень, всех его жителей убить или сделать рабами и продать.

Помимо жестокой мести, в летописях говорилось об Ольге как о мудрой правительнице, уделявшей большое внимание наилучшему устройству жизни своих поданных как в хозяйственном, так и в политическом плане. Так, в ее житии сказано: "И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов".

Беря пример с Византийской империи, Ольга заботилась и о духовной жизни своего народа. Чтобы увериться в истинности христианской веры, княгиня посетила церковную службу в Константинополе. И там же она крестилась в христианство под новым именем – Елена.

В свой стольный град княгиня вернулась с большим грузом священных книг и икон, и с этих пор прикладывала множество сил для того, чтобы ее поданные также пришли к христианской вере, чтобы народ особо почитал Пресвятую Троицу. Но, вопреки всем стараниям, сын княгини, Святослав почитал веру предков и отказывался от крещения, и Ольга не смела ему перечить.

Правда, его детей, своих внуков, она воспитывала в христианстве. После Ольги на престол взошел один из ее внуков – князь Владимир, вошедший в русскую историю как креститель Руси и нашедший отражение во многих былинах под именем Владимира Красного Солнышка. С этого времени княгиню Ольгу стали почитать святой.

Народное свое прозвание – Страдница - она получила оттого, что в это время так и кипели работы в поле, никто не оставался без дела, всем находилась работа – жатва, сенокос, а самым малым – сбор ягод и грибов в тенистых лесах.

Об общем труде есть такая поговорка: "И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть". Ольге в ее день возносили молитву о том, чтоб стояли погожие дни, чтобы святая помогла управиться с работкой поскорее, чтобы успели все убрать раньше, чем от росы сгниет рожь, и так была велика народная вера в поддержку святой, что появилась поговорка: "Ольга — на поле подмога".

Это было также и страдно-грозовое время, когда порой все небо не знало покоя: "Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск". И потому, как громыхало, ждали и дождь – гулкий гром предвещал ливень, а резкий предупреждал о тихом дожде.

Еще одно народное название этого дня – Стожары, произошло от такого же названия созвездия, сегодня известного как Большая Медведица. Верили, что страда пройдет удачно и обернется добрым урожаем, если Стожары ярко сияли, то есть небо было безоблачным. Радовались этому и охотники, надеявшиеся по такой примете завалить медведя.

Какой праздник сегодня в России, 24 июля: День кадастрового инженера

Ежегодно 24 июля знаменует собой День кадастрового инженера в России – праздник специалистов умело совмещающих несколько профессий в одной. Кадастровые инженеры, выполняя работы по технической инвентаризации и составлению технических планов объектов недвижимости, определению границ земельных участков и подготовке межевых планов, обладают знаниями юриста, геодезиста, землеустроителя и оценщика одновременно.

Исполнители кадастровых работ получили возможность отмечать день своей профессии в 2008 году, когда Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство "Кадастровые инженеры" инициировала учреждение Дня кадастрового инженера в России. Дату 24 июля выбрали в связи с принятием 24 июля 2007 г. ФЗ № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

Какой отмечается сегодня праздник: День рождения растворимого кофе

Технологию преобразования плодов кофейного дерева в растворимый порошок первым придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго. Легкость приготовления бодрящего напитка оценили американские солдаты в период Первой мировой войны. В 1906 году английский химик Дж. К. Вашингтон, который жил в Гватемале, обратил внимание на налет порошка, осевший на стенках его серебряной кофеварки. Он провел ряд экспериментов, в результате которых в 1909 году на полках продовольственных магазинов появился новый товар – растворимый кофе "Red E Coffee".

Настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество компании Нестле (Nestle) и правительства Бразилии, которые решали проблему излишков кофейного зерна.

24 июля 1938 года на рынке появилась первая популярная марка растворимого напитка – "Nescafe". Такой кофе стал обязательным в рационе американских солдат во время Второй мировой войны. После ее завершения он сначала распространился по всей территории США, а затем завоевал популярность во всем мире.

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