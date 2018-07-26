Божественные праздники в июле: календарь церковных праздников на июль 2018

Многие россияне пытаются не упустить из виду тот или иной важный праздник. Люди прекрасно понимают, что в нашей стране принято отмечать большое количество праздников. Особняком в этом отношении стоят церковные праздники. В этом материале расскажем о божественных праздниках, которые выпадают на июль 2018 года.
Божественные праздники в июле 2018 года:
15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 июля - Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца
17 июля - Память свв. Царственных Мучеников: Царя - Мученика Николая II
18 июля - Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
19 июля - Собор Радонежских святых
19 июля - Обретение мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской
20 июля - Прп. Фомы, Малеина
21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы
22 июля - Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
23 июля - Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве
24 июля - Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во святом Крещении Елены
24 июля - Рудненской иконы Божией Матери.
25 июля - Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица
26 июля - Собор Архангела Гавриила
27 июля - Прп. Стефана Махрищского
28 июля - Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия
29 июля - Собор Российских чудотворцев
29 июля - Блж. испов. Матроны (Беляковой), Анемнясевской, исп.
30 июля - Вмц. Марины (Маргариты)
31 июля - Калужской иконы Божией Матери
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