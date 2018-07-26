Бузова намекнула на скорую свадьбу

26.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бузова намекнула на скорую свадьбуТелеведущая вернулась из Италии, где проходили съемки нового реалити-шоу под названием "Замуж за Бузову". Судя по всему, артистка уже встретила будущего мужа.

Около двух лет телеведущая и певица Ольга Бузова не состоит в отношениях. Артистка развелась со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым и с тех пор полностью посвятила себя работе. Сама Ольга уже не раз говорила о том, что давно готова к новым отношениям и мечтает найти мужчину своей мечты.

Ольга Бузова зазывает женихов танцами в бикиниТелеведущая и певица Ольга Бузова проводила время в Италии, где проходили съемки нового реалити-шоу «Замуж за Бузову». Артистка надеется, что сможет найти свою любовь.

Именно поэтому Бузова запустила собственное реалити-шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого мужчины будут бороться за ее сердце. Известно, что первая часть шоу снималась в Италии.

Не так давно Ольга вернулась со съемок шоу и приступила к работе в Москве. Поклонники заметили приятные перемены в поведении Бузовой, в микроблоге которой все чаще стали появляться трогательные и романтические посты. «Вряд ли я это скажу тебе в глаза… Поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась», — писала под одним из своих снимков Ольга.

Более того, на днях телеведущая выложила очередную фотографию, которая вызвала большой ажиотаж в Сети. На безымянном пальце правой руки внимательные поклонники смогли рассмотреть кольцо с внушительным бриллиантом. И хотя Бузова никак не комментирует личную жизнь и будет до последнего скрывать своего избранника, подписчики уже начали поздравлять телеведущую с помолвкой.

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