Какой сегодня, 26 июля, праздник в России: по церковному календарю праздник

Не теряет своей актуальности вопрос среди россиян о том, какой отмечается праздник в тот или иной день. Так, на сегодня, 26 июля, приходится как обычно сразу несколько праздников. Например, отмечается Гаврилов день, а также День парашютиста в России.

Какой церковный праздник сегодня, 26.07.2018: Гаврилов день

В этот день празднуют Собор Архангела Гавриила, но на самом деле это повтор главного праздника, приходящегося на 8 апреля, как раз вслед за Благовещением. Скорее всего, он был установлен в память о том дне, когда был освящен храм во имя Гавриила в Константинополе.

Почитаемый как один из 7 ангелов Божественного Всемогущества, Гавриил известен по Священному Писанию как Божий вестник. В христианстве архангелу Гавриилу приписывается множество чудесных деяний. Он возвестил Деве Марии, что ей суждено родить Сына Божия.

Он поведал пророку Даниилу, какая судьба уготована народу еврейскому. Он вдохновил пророка Моисея, и тот написал Книгу Бытия.

Итак, следующий день за Благовещением посвящен собору, то есть молитвенному собранию в честь Гавриила, принесшего так много важных вестей. Но также, согласно легенде, он был защитником, хранителем Девы Марии все годы, что она жила на земле.

Он же посетил Иосифа, мужа Марии, раскрыв замысел Ирода об избиении младенцев, и повелел супружеской чете с ребенком спасаться бегством в Египте. Гавриил даже навещал Иисуса в Гефсиманском саду, когда будущий Спаситель нуждался в укреплении своего духа. И когда он воскрес, вновь архангел стал вестником, придя к женам-мироносицам.

Об этом дне в народе говорили: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает". Укрепляя дух светлым праздником, крестьяне продолжали трудиться на нивах, убирая хлеба: "Пока колос в поле, трудись подоле", "Пот ключом бьет, а жнец свое берет", "Время дорогое, никому покоя".

Были к этому дню и приметы погоды. Так, если день был сухим, значит, также хороша и суха будет и осень. А если лил долгий сильный дождь, стоило волноваться за урожай. Так что не лишним было попросить у неба поддержки: "Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут".

В России какой праздник сегодня, 26 июля 2018 года: День парашютиста

26 июля все, кто как-то связан с парашютным спортом, отмечают День парашютиста. История этого праздника начинается с 1930 года, когда группа советских летчиков совершила серию прыжков с парашютом.

Как гласит история, в качестве парашюта в разное время были использованы, например, в Юго-Восточной Азии зонты, в племенах Африки – широкие пальмовые ветви, а автором первого парашюта стал Леонардо да Винчи, который изобразил парашют в виде "шатра" из накрахмаленного полотна. Если сначала с парашютом прыгали для развлечения зрителей, то с развитием авиации функции парашютистов значительно расширились и стали иметь практическое назначение.

Сегодня парашют является непременным снаряжением летчиков, а прыжок с ним стал не только видом спорта, но и популярным экстремальным развлечением.

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