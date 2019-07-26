

45-летняя певица Натали поведала секрет женской привлекательности.

Артистка заявила, что по натуре является «жертвенницей» и всегда пытается угодить другим. Из-за этого раньше у нее было много комплексов: в 20 лет она казалась себе слишком толстой, в 25 — слишком старой. Однако все изменилось после появления детей, которых на данный момент у Натали трое.

«Но каждый новый рожденный малыш добавлял уверенности, любви к телу, — рассказала она в интервью StarHit. — Осознала — надо относиться к себе как к божественному созданию, сокровищнице. Раньше так стеснялась. А когда ты закомплексована, не сможешь полноценно ни сексом заниматься, ни страсть испытывать».

Она отметила, что борьба с комплексами очень важна и на сцене. Певица пояснила, что артисток принято считать «максимально эротичными».

«Но кто активнее демонстрирует прелести, на самом деле меньше занимается сексом. Они на сцене учатся принимать себя, — рассказала певица. — А когда ты и так все умеешь, не надо вываливать грудь, выгибать попу. Есть те, конечно, у кого это рабочий образ».

Певица также рассказала главный секрет женской привлекательности.

«Ну и как взрослый человек могу сказать: чем больше женщина нравится себе, тем больше у нее получается заинтересовать мужчину», — резюмировала звезда.

Говоря о семье, певица заметила, что многодетность позитивно отразилась и на характере ее супруга. С каждым новым пополнением в семействе муж становился более мужественным и сильным, настоящим отцом семейства, рассказала она.



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