Экс-участнице «Дома-2» сломали нос на шоу Амирана Сардарова «Хачу невесту»

Экс-участница "Дома-2" Светлана Юрченко была избита на шоу Амирана Сардарова "Хачу невесту". По информации журнала "Стархит", девушке сломали нос, вырвали ресницы.

Конфликт с одной из участниц начался ещё на яхте во время съёмок очередного выпуска шоу. Одна из девушек оскорбила другую — и понеслось. Девушки вцепились друг другу в волосы. Но потасовка вскоре закончилась.

Однако у конфликта было продолжение. Так, конкурсанток отвезли за город и сказали им поставить палатки. Когда все почти устроились перед костром, началась ссора между Юрченко и другой участницей — Ларой Алборовой. В какой-то момент девушки вновь стали драться.

В итоге, как уверяет Светлана, ей вырвали наращённые ресницы и сломали нос. Участницы вскоре сказали Алборовой, что в конфликте виновата она. Девушка извинилась перед конкуренткой.

— Обнаружила, что мне вырывали наращённые ресницы. Все ноги были в гематомах. Голова просто раскалывалась. На следующее утро из дома вызвала скорую. Пролежала в больнице шесть дней, — позже рассказала Юрченко в интервью.

Светлана также уверяет, что теперь ей потребуется операция. Напомним, что Юрченко стала известна после участия в проекте "Дом-2", куда пришла четыре месяца назад. На неё обратил внимание ухажёр Ольги Бузовой Роман Гриценко. Однако закрепиться на проекте Светлане не удалось, поэтому она ушла около двух месяцев назад.

Отметим, что в рамках шоу "Хачу невесту" конкурсантки выполняют различные задания, пытаясь покорить Амирана Сардарова. Среди борющихся за сердце Сардарова — певицы, модели, бывшие участницы других реалити-шоу и даже спортсменки.



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