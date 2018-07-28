Какой сегодня праздник, 28 июля, в России: календарь церковных праздник

В России принято отмечать большое количество праздников. В этом отношении сегодняшний день, 28 июля, не является исключением из общих правил. Дело в том, что сегодня отмечаются следующие праздники: народный праздник Кирик и Улита. Церковь сегодня вспоминает мучеников Кирика и Иулитты. В России сегодня день работника торговли, а также важный праздник - День крещения Руси.

Какой сегодня праздник, 28.07.2018: Кирик и Улита

Этот день посвящен памяти святых раннего христианства – Иулитте (на Руси называемой Улитой) и Кирику. Жили они на рубеже 3-4 веков. Иулитта – молодая женщина из знатного семейства, недавно потерявшая супруга, Кирик – ее сын.

Мать и сын исповедовали христианство и, как и многие другие гонимые, она не пожелала отречься от веры. Бросив дом и все нажитое, она забрала Кирика, которому исполнилось три года и двух рабынь, и так отправилась в другой город, где стала вести жизнь нищей странницы.

Но как-то раз Иулитта была узнана и приведена к местному правителю. На его суде женщина призналась, что она христианка. Тогда ее сына отняли и подвергли мученицу наказанию плетьми. Кирик лил слезы, видя, что делают с его матерью, но не стал просить пощады, а также, как и она, признался в своей истинной вере и попросил допустить к матери.

Тогда правитель швырнул Кирика с каменного помоста. Его мать он приказал продолжить пытать, а затем повелел отсечь ей голову. В правление Константина Великого обретение мощей святых случилось по указанию одной верной рабыни, которая с другими невольницами похоронила тела мучеников. Иулитта и Кирик почитаются как покровители старообрядцев.

В народе на этот день также приходился праздник середины лета, когда солнышко сияло во всю силу, и, возможно поэтому, в этот день вспоминали и Владимира Красно Солнышко, известного как Креститель Руси и правитель, неустанно трудившийся для крепости государство и завоевания христианством душ подданных.

Иулитта считалась также заступницей женщин, величавших ее "Матушкой Улитой". В этот день женский пол должен был отдыхать, и к тому даже был такой предлог мистического толка, что в этот день на полях вовсю гуляет нечисть.

Если же хватит смелости пойти с серпом на жатву, то можно увидеть "маньяка", то есть злое предзнаменование, и оно непременно сбудется. Правда, для полевых работ это действительно не лучшее время из-за дождливой погоды, о чем говаривали: "Кирики – всегда мокродырики".

А вот самым малым крестьянам в этот день было не до забав – их учили работать по дому, чтобы росли надежными помощниками родным, были им опорой, а в пример ставили Кирика.

Какой праздник в России сегодня, 28 июля: День работника торговли

День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства в Советском Союзе с 1966 года отмечался в четвертое воскресенье июля. Но, позднее, по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988 года № 9724-XI "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях" День работников торговли был перенесен на третье воскресенье марта. И официально именно в этот день праздник и должен отмечаться.

Однако до сих не только отдельные торговые организации, но даже некоторые региональные властные структуры продолжают отмечать праздник "по старинке" в четвертое воскресенье июля.

Таким образом, можно констатировать, что в России, по факту, два праздника "День торговли". Один в марте, другой в июле.

Какой отмечается праздник сегодня, 28.07.2018: День крещения Руси

28 июля считается днем смерти Владимира (980-1015), а само крещение наиболее вероятно состоялось 14 августа (по новому стилю) 988 года. Этот процесс был длительным, ведь князю для объединения земель и усиления власти необходимо было изменение религии.

Крещение князя Владимира состоялось в Херсонесе. Здесь он построил церковь в честь святого Василия, имя которого он получил при крещении. Вернувшись в Киев, князь крестил своих сыновей и подданных, а также разогнал своих языческих жен.

По его приказу были уничтожены алтари и статуи древних богов. Массовое крещение населения произошло в Днепре.

Если крещение киевлян прошло более-менее без насилия, то в других княжествах воеводы крестили людей мечом и огнем.

После крещения на Руси начали строить христианские храмы. А на древнем капище была построена церковь святого Василия, а позже – Десятинная церковь.

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