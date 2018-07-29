Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков Зодиака: гороскоп по знакам Зодиака на 29.07.2018

Не теряет своей актуальности интерес россиян к ежедневному гороскопу. Все дело в том, что с его помощью люди могут узнать о грядущих событиях. На сегодня, 29 июля, гороскоп вещает о следующем: Львам следует грамотно подойти к вопросу о планировании дня. Девы же продемонстрируют окружающим свою независимость. Водолеям следует проявить смелость, так как удача сегодня на их стороне.

Гороскоп по знакам Зодиака на сегодня, 29 июля 2018:

Гороскоп Овен. Представителям данного знака Зодиака необходимо подготовиться к неожиданным событиям, которые оставят неприятный оттенок на протяжении всего сегодняшнего дня.

Гороскоп Телец. День символизирует потери, утраты, растраты. Некоторые Тельцы могут оказаться в весьма затруднительном положении. В самом тяжелом случае вероятны кражи, растрата чужих средств.

Гороскоп Близнецы. Из всех возможных жанров для вечернего просмотра Близнецов подойдут мультики, которые заставят их поверить в сказку снова почувствовать себя маленькими.

Гороскоп Рак. Рак будет безропотно сносить все невзгоды судьбы. Даже мелкие передряги выведут вас из себя, но вы держитесь.

Гороскоп Лев. Звезды рекомендуют правильно распланировать свое время. Если не потеряете решимости и блеснете деловой хваткой, достигнете отличных результатов.

Гороскоп Дева. Положение планет может расположить Дев выражать свою независимость, принимая на себя большую ответственность за кого-то или за важное дело.

Гороскоп Весы. Сегодня Весов могут подвести их организаторские способности, и в итоге работа будет напоминать лебедя, щуку и рака.



Гороскоп Скорпион. Скорпиону нужно сначала понять, чего он хочет от жизни. Не придирайтесь к людям, ведь они не виноваты в ваших оплошностях.

Гороскоп Стрелец. Неблагоприятный день, связанный с падением жизненного уровня. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений.

Гороскоп Козерог. Сегодня Козероги будут собирать вокруг себя большой круг друзей. При этом для амбициозных представителей этого знака будет важен социальный статус приглашенных.

Гороскоп Водолей. Не бойтесь сегодня "поиграть" с неприятелями, удача на вашей стороне. Сегодняшней целью Водолеев будет желание дожить до следующего дня с минимальными потерями.

Гороскоп Рыбы. Жизнь Рыб будет протекать в привычном темпе. Зато вам все нравится. В работе вы мастера на все руки, а вот до домашних дел никак не доберетесь.

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