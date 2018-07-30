Какой сегодня праздник в России, 30 июля: есть ли праздник по церковному календарю

Вопрос о том, какой отмечается праздник в тот или иной день, остается в центре внимания миллионов людей. Ведь с помощью точной информации можно вспомнить о каком-либо значимом празднике. Сегодня, 30 июля, отмечается сразу несколько праздников, а именно: церковь вспоминает великомученицу Марину (Маргариту) Антиохийскую и преподобного Лазаря Галисийского. Также на сегодняшний день выпадает Международный день дружбы.

Какой сегодня праздник, 30.07.2018: Марина с Лазарем

Этому дню покровительствуют святые Лазарь Галисийский и Маргарита Антиохийская, известная в православии как святая Марина. О ее жизни, да и вообще о том, был ли на свете такой человек, точно ничего известно, есть лишь легенда.

Согласно легенде, ее отцом был языческий жрец Эдиссей. Маргарита росла в городе Антиохия, и, к гневу своего отца, однажды обратилась в христианство, за что он прогнал ее прочь, и девушка вынуждена была кормиться ремеслом пастушки.

Но даже и в такой простой жизни, ей случилось попасться на глаза Олимврию, римскому префекту, который, влюбившись в нее с первого взгляда, предложил ей выйти за него замуж и непременно при этом отказаться от своей веры. Отказ же самой Маргариты от брака он не принял - сперва подверг ее пыткам, а затем - казнил.

Маргарита - одна из 14 святых, которые приходят на помощь людям в различных случаях, как считается в католичестве. Есть история о том, что ее видела Жанна д`Арк.

Почитают в этот день и другого святого - Лазаря Галисийского. Рожденный в Магнезии, он в сознательных годах был пострижен в монастыре Святого Саввы, а после стал жить как отшельник близ Эфеса, на горе Галисея, где в дальнейшем его учениками была создана община монахов, а затем - монастырь.

В это время наши предки считали обычным появление множества зарниц, то есть молний, не сопровождающих ни дождь, ни гром, и о зарницах говорили, что они предшествуют пожарам и смотреть на них нельзя - иначе человек загубит зрение. О зарницах есть такая поговорка: "Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву".

Сегодня известно, что "зори с лазорями", то есть зарницы, вспыхивающие голубым, это всего лишь отблески гроз, бушующих где-то вдали, но славяне, обладая поэтичным воззрением на природу, рассказывали такую легенду.

Однажды красавица-царевна, дочь самого Морского царя, Марина, сбежала из подводных чертогов на землю, к людям. И теперь, как приходит ее день рождения, Морской царь вновь гневается, и, вспоминая о дочери, пошедшей против его воли, бросает в небеса огненные стрелы.

На Марину с Лазарем люди вспоминали о том, что лето кратко и холода не так уж далеки. Этот день, как и 31 июля и первое августа, как верили, соответствовал и погоде на осень.

Какой праздник отмечается сегодня, 30 июля: Международный день дружбы

Международный день дружбы был принят Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году. С той поры его ежегодно отмечают 30 июля во всех странах. Цель праздника проста и понятна - помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Дружба важна везде - и между государствами, и между соседями по подъезду.

В каждой стране праздник отмечают в соответствие с местными культурными традициями и предпочтениями, проводят мероприятия для молодежи, концерты и карнавалы.

Молодой праздник уже успел полюбиться простым людям, они поздравляют друг друга, вспоминают старых друзей и заводят новых приятелей.

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