Праздник сегодня, 30 июля, какой: календарь праздников в России

Какой сегодня праздник? Этот вопрос продолжает будоражить ума миллионов. Людям важно не упустить из вида тот или иной праздник. Расскажем о тех праздниках, которые выпадают на сегодняшний день, 30 июля, коротко и в то же время емко.

Какой сегодня праздник, 30 июля, в России: день борьбы с торговлей людьми

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году с целью "повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права".

И хотя эпоха рабовладельческих обществ давно канула в лету, а рабство и работорговля давно признаны всем миром античеловечными и преступными, но и сегодня эта проблема торговли людьми остается острой. Эта преступная деятельность, потеряв легальную основу, перешла в теневую преступную сферу. Использование принудительного труда в настоящее время в ряде мировых регионов приняло массовый характер, что подтверждается статистическими данными ООН. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются 21 миллион человек. Чаще всего жертвами работорговли становятся наименее защищённые категории людей: женщины и дети.

Праздник сегодня, 30.07.2018, какой: международный день дружбы

Международный день дружбы отмечается 30 июля по всему миру. Наша страна в этом отношении не является исключением из общих правил.

В 2018 году он снова стучится в двери всех стран, чтобы напомнить о себе и уважить дружеские отношения не только между людьми, но и целыми культурами, государствами, нациями.

Какой народный праздник сегодня, 30 июля 2018: Марина Лазоревая

В народном сознании святая Марина ассоциировалась с большим дождем, а преподобный Лазарь - с лазоревыми отблесками молний. Отсюда и сложилось в народе название "Марина Лазоревая". Этих святых почитали как защитников от огня и засухи.

В этот день на небе часто наблюдались зори с пазорями. Пазорями в народе называли зарницы - световые вспышки на горизонте при отдаленных грозах. Раскатов грома при зарницах не слышно из-за дальности, а вот отраженные от облаков вспышки молний хорошо видны в темное время суток.

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