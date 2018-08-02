Какой сегодня праздник в России, 02.08.2018: православный праздник по церковному календарю

Продолжает оставаться актуальным вопрос среди россиян о том, какой отмечается праздник в тот или иной день. Расскажем о тех праздниках, которые выпадают на сегодняшний день, 2 августа 2018 года. Таковых сразу несколько.

Какой сегодня праздник в России, 02.08.2018: День ВДВ

Днем рождения отечественных воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года, когда во время учений под Воронежем было проведено первое в СССР десантирование на парашютах.

Десантники героически проявили себя и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы. ВДВ СССР, а затем ВДВ России принимали участие во всех военных операциях и локальных конфликтах, в которых участвовала российская армия.

Десантные войска навсегда связаны с их фактическим создателем в их современном виде и первым командиром — легендарным генералом, Героем Советского Союза Василием Маргеловым. Он командовал Воздушно-десантными войсками более четверти века, поэтому ВДВ до сих пор называют "Войсками дяди Васи".

Какой церковный праздник сегодня, 2 августа: Ильин день

Второе августа - один из самых почитаемых праздников - Ильин день, в честь пророка Ильи.

Предания передают, что жил он в 9 в. до н.э., народ царства Израильского знал Илью как верного защитника иудаизма, не медлившего с сокрушением идолопоклонничества и обличения нечестивых деяний, кто бы ни совершал их. Правителем города Илии тогда был Ахав, за которого, по мягкости его характера, фактически правила супруга - Иезавель.

Когда она начала создавать культ языческого бога Ваала, Илья воспротивился этому и приложил все силы, чтобы сберечь иудейские святыни и изменить решение правителей. В числе его деяний особо хорошо известен насланный на три года голод на всю страну и казнь жрецов-язычников за то, что они приносили жертвы на горе Кармель.

Но Иезавель не смирилась с поражением от пророка и решила уничтожить Илью. Тогда Илья ушел в пустыню, но по возвращении вновь усмирил Ахава, тем самым остановив козни царицы. Согласно строкам предания: "вдруг явились колесница огненная и кони огненные", Илья был вознесен в рай еще при жизни.

От этой легенды, которой завершается жизнь Илья, произошло его народное прозвание - Громовержец. Верили, что он порой мчится в небесах, правя огненной колесницей и меча молнии и громы в своего врага - нечистого змея.

В этот день святому возносили молитвы о том, чтобы погода была, какой надобно по крестьянским нуждам - ясной или дождливой, подкрепляя просьбы крестными ходами. Когда же на Илью шел дождь, воду собирали, чтобы врачевать ею болезни глаз и сглаз.

Хотя только начинался август, с Ильи встречали осень, предвещаемую ночным холодком по ночам, заморозками по утрам да тем еще, что августовские дни еще были летними, но уже не жаркими.

Заканчивались купания: "На Илью до обеда лето, а после обеда осень", "Илья Пророк бросил в воду ледяшок", "До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается", "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна".

Женщины огорчались - подолгу сохли выстиранные одежки: "До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет".

Погожие деньки сменялась затяжными ливнями: "До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи и баба фартуком нагонит".

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