День ВДВ 2018: какого числа, поздравления, программа в Москве, история и традиции

История войск "крылатой пехоты" началась со 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые прошло десантирование на парашютах десантного подразделения в количестве 12 человек и была выполнена тактическая задача. На территории СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах. С 1932 года были образованы так называемые авиабатальоны особого назначения.

День ВДВ: история праздника, традиции

День ВДВ отмечается по всей России. Традиционно в этот торжественный период устраиваются показательные выступления воинов-десантников, концерты, благотворительные акции, массовые гуляния, ярмарки народных промыслов и выставка-продажа сувенирной продукции.

На день ВДВ, десантники организовывают патриотические встречи-вечера, на которых они вспоминают службу и боевые заслуги перед Отечеством. В городах РФ имеются знаменитые места, где десантники любят собираться с коллегами, друзьями и отмечают торжество на широкую ногу. Поэтому в этот день требуется усиленная охрана, чтобы утихомирить разбушевавшихся юбиляров, которые зачастую устраивают погромы, беспорядки и драки с гражданским населением.

На день ВДВ стараются отключать все городские фонтаны, дабы избежать ущерба. По дорогам разъезжают машины, из которых торчат голубые береты. Десантники надевают специальную униформу - тельняшки и с криками и возгласами "слава ВДВ", перемещаются по городу.

День ВДВ 2018: программа в Москве

Главным местом сбора "голубых беретов" в столице как обычно станет Парк Горького. Традиция отмечать здесь День "крылатой пехоты" появилась еще в начале 90-х годов прошлого века: тогда в парке каждое 2 августа проводилось учебное десантирование с вертолетов. Однако в 1997 году полеты над городом запретили, а вот ПКиО так и остался главным местом встречи десантников.

В парке заработают две полевые кухни, в которых посетителям предложат отведать гречневой каши с тушенкой и чай. А в 13.00 начнется концертная программа. Перед публикой выступят: группа "Музыкальный десант", ансамбль MOSCOW BAND, знаменитый концертный Ансамбль ВДВ России "Голубые Береты".

Напомним, сейчас в составе "Беретов" пять человек: Сергей Яровой, Брий Слатов, Денис Платонов, Дмитрий Вахрушин, Егор Сердечный. Группа поет песни только собственного сочинения. В парке Горького "Голубые береты" споют композиции: "Минное поле", "Всё будет хорошо!", "Посидим, помолчим, мужики", "Будет слава нам!", "Слава ВДВ" и, конечно, главный хит - "Синева".

Праздничные мероприятия в столице РФ - в Москве пройдут в парках "Сокольники" и имени Максима Горького, в последнем для гостей будет работать полевая кухня.

Праздник в парке "Сокольники" начнется в полдень - в программе запланирована выставка боевой техники, фотозоны, в которых можно будет сделать селфи в форме десантников. Праздник начнется с парада солдат срочной и контрактной службы, членов патриотического движения "Юнармия" и ветеранов ВДВ.

Большой праздничный концерт состоится в парке на Пушкинской набережной. Спортивные состязания, турнир по шахматам среди солдат, концерт также пройдут на Фестивальной площади.

День ВДВ: поздравления с праздником

Духовность, вера, возрожденье

Спасают мир от темноты.

Господь великим провиденьем

Ведет нас к истинам простым.

С особым днем Ильи пророка!

Пусть в каждом доме будет хлеб,

Никто не будет одиноким,

В грехах никто не будет слеп.

В семью придет навечно радость,

Покой поселится в сердцах.

Нам помнить нужно этот праздник

И почитать Илью в церквах.

***

Август светом озаряет,

Прочь с души сгоняя тень,

Ее светом наполняет,

Светлый праздник — Ильин день!

Позволь же мне тебя поздравить,

И промолвить пару слов,

Светлой радости оставить

На много будущих годов!

Просто будь счастливым, добрым,

Побеждай любой порок,

Будь прекрасным, сильным стойким,

Как великий Илия-пророк!

***

Заблестели озера меж небес журавлиных,

Отмечает народ славный праздник Ильин,

Реки темною тиной затянули брега,

Тучи смотрят на землю, разбросав облака.

Закрома уж полны от зерна золотого,

И закончил мужик, сеновал уж готовый,

Наступают холодные, длинные ночи,

Но Илью отмечать рады мы очень, очень.

***

Два часа Илья пророк, вновь припрятал за порог.

День короче наступил, отнимает много сил,

Не купаться, ни гулять – в этот день лишь отмечать,

Собирайтесь мужики, чтоб не сгинуть от тоски.

В день великого пророка, радости людям немного,

Истинно желаю я, православная родня,

Не забудьте помолиться, в этот день перекреститься,

Нечисть в речках ожила, но боится, как огня, чудотворного креста.

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