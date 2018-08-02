День ВДВ 2018: какого числа, поздравления, программа в Москве, история и традиции

История войск "крылатой пехоты" началась со 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые прошло десантирование на парашютах десантного подразделения в количестве 12 человек и была выполнена тактическая задача. На территории СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах. С 1932 года были образованы так называемые авиабатальоны особого назначения.
День ВДВ: история праздника, традиции
День ВДВ отмечается по всей России. Традиционно в этот торжественный период устраиваются показательные выступления воинов-десантников, концерты, благотворительные акции, массовые гуляния, ярмарки народных промыслов и выставка-продажа сувенирной продукции.
На день ВДВ, десантники организовывают патриотические встречи-вечера, на которых они вспоминают службу и боевые заслуги перед Отечеством. В городах РФ имеются знаменитые места, где десантники любят собираться с коллегами, друзьями и отмечают торжество на широкую ногу. Поэтому в этот день требуется усиленная охрана, чтобы утихомирить разбушевавшихся юбиляров, которые зачастую устраивают погромы, беспорядки и драки с гражданским населением.
На день ВДВ стараются отключать все городские фонтаны, дабы избежать ущерба. По дорогам разъезжают машины, из которых торчат голубые береты. Десантники надевают специальную униформу - тельняшки и с криками и возгласами "слава ВДВ", перемещаются по городу.
День ВДВ 2018: программа в Москве
Главным местом сбора "голубых беретов" в столице как обычно станет Парк Горького. Традиция отмечать здесь День "крылатой пехоты" появилась еще в начале 90-х годов прошлого века: тогда в парке каждое 2 августа проводилось учебное десантирование с вертолетов. Однако в 1997 году полеты над городом запретили, а вот ПКиО так и остался главным местом встречи десантников.
В парке заработают две полевые кухни, в которых посетителям предложат отведать гречневой каши с тушенкой и чай. А в 13.00 начнется концертная программа. Перед публикой выступят: группа "Музыкальный десант", ансамбль MOSCOW BAND, знаменитый концертный Ансамбль ВДВ России "Голубые Береты".
Напомним, сейчас в составе "Беретов" пять человек: Сергей Яровой, Брий Слатов, Денис Платонов, Дмитрий Вахрушин, Егор Сердечный. Группа поет песни только собственного сочинения. В парке Горького "Голубые береты" споют композиции: "Минное поле", "Всё будет хорошо!", "Посидим, помолчим, мужики", "Будет слава нам!", "Слава ВДВ" и, конечно, главный хит - "Синева".
Праздничные мероприятия в столице РФ - в Москве пройдут в парках "Сокольники" и имени Максима Горького, в последнем для гостей будет работать полевая кухня.
Праздник в парке "Сокольники" начнется в полдень - в программе запланирована выставка боевой техники, фотозоны, в которых можно будет сделать селфи в форме десантников. Праздник начнется с парада солдат срочной и контрактной службы, членов патриотического движения "Юнармия" и ветеранов ВДВ.
Большой праздничный концерт состоится в парке на Пушкинской набережной. Спортивные состязания, турнир по шахматам среди солдат, концерт также пройдут на Фестивальной площади.
День ВДВ: поздравления с праздником
Духовность, вера, возрожденье
Спасают мир от темноты.
Господь великим провиденьем
Ведет нас к истинам простым.
С особым днем Ильи пророка!
Пусть в каждом доме будет хлеб,
Никто не будет одиноким,
В грехах никто не будет слеп.
В семью придет навечно радость,
Покой поселится в сердцах.
Нам помнить нужно этот праздник
И почитать Илью в церквах.
***
Август светом озаряет,
Прочь с души сгоняя тень,
Ее светом наполняет,
Светлый праздник — Ильин день!
Позволь же мне тебя поздравить,
И промолвить пару слов,
Светлой радости оставить
На много будущих годов!
Просто будь счастливым, добрым,
Побеждай любой порок,
Будь прекрасным, сильным стойким,
Как великий Илия-пророк!
***
Заблестели озера меж небес журавлиных,
Отмечает народ славный праздник Ильин,
Реки темною тиной затянули брега,
Тучи смотрят на землю, разбросав облака.
Закрома уж полны от зерна золотого,
И закончил мужик, сеновал уж готовый,
Наступают холодные, длинные ночи,
Но Илью отмечать рады мы очень, очень.
***
Два часа Илья пророк, вновь припрятал за порог.
День короче наступил, отнимает много сил,
Не купаться, ни гулять – в этот день лишь отмечать,
Собирайтесь мужики, чтоб не сгинуть от тоски.
В день великого пророка, радости людям немного,
Истинно желаю я, православная родня,
Не забудьте помолиться, в этот день перекреститься,
Нечисть в речках ожила, но боится, как огня, чудотворного креста.
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