Не любит, не нужны. Алиса Аршавина обьявила, что супруг забыл о детях от Барановской



Алиса Аршавина ответила на вопросы поклонников на своей странице в соцсети. Как сообщает издание "Дни.ру", жена спортсмена опубликовала фото их с Аршавиным дочери. Подписчики же оставили под снимком свои комментарии.

В частности, она ответила на вопрос, не всё ли равно спортсмену на детей от гражданского брака с Юлией Барановской.

— Да!!! Всё равно, совсем не любит, не любил и не нужны. Может, так отстанете, — написала она.

Подписчики пристыдили Аршавину. В частности, пользователи соцсети заявили, что именно она увела из семьи мужчину, у которого трое детей. Также Алису обозвали бездушным роботом. Некоторые не исключили, что он также может бросить и её. Кто-то припомнил, что Барановская ведёт себя намного достойнее.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская расстались около шести лет назад. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Арсений и Артём и дочка Яна.



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