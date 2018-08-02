После долгой болезни умерла первая жена Кирилла Сафонова

Сегодня стало известно, что в начале лета умерла первая жена Кирилла Сафонова Елена. Экс-возлюбленный женщины рассказал о последних днях ее жизни. Оказалось, что она страдала из-за серьезного недуга и была очень одинока.

Около месяца назад 45 лет исполнилось актеру Кириллу Сафонову. Его первой избраннице Елене могло бы исполниться 43 года в июне, но она ушла из жизни за несколько недель до своего дня рождения. Напомним, у нее завязались отношения с актером, когда ей было только 16 лет. Их брак продлился достаточно долго — десять лет. Однако даже появление общей дочери Анастасии не укрепило их отношения.

Об этом намекнула поклонникам в Instagram сама Анастасия. Следом за ней и папа прокомментировал радостное событие.

Сейчас Сафонов счастлив в браке с певицей Сашей Савельевой. О причинах смерти Елены и последних месяцах ее жизни рассказали близкие. Ее подруга Валентина Воевода призналась, что женщина закрылась от общения со всеми еще осенью прошлого года. По ее словам, это произошло из-за ее переживаний после второго развода. Журналистам удалось пообщаться с бывшим мужем Елены фотографом Вадимом Сухаревским, с которым она прожила вместе 11 лет. Он рассказал, что его экс-супруга страдала из-за серьезной болезни — алкоголизма. По его словам, Елена давно стала злоупотреблять алкогольными напитками, и даже уговоры родной дочери о том, чтобы лечь в клинику в Израиле, она не слушал. Из-за этого Настя перестала общаться с матерью. «За последние дни Лена пыталась дозвониться до дочери через мессенджер 21 раз! Но гордая Настя не отвечала, хотя сообщения до нее доходили», — поделился Вадим.

Он уверен, что его бывшую супругу сгубила алкогольная зависимость. Перед смертью она так и не смогла поговорить с дочерью, которая живет в США. Елена ушла из жизни в 42 года, как и ее мама, которая много лет боролась с онкологическим заболеванием. По словам Вадима, впервые он заметил пристрастие супруги к алкоголю, когда их дом покинула ее дочь. Общих детей с новым мужем Елена так и не завела. Вадим уверен, что появление малыша не спасло бы ситуацию. «В последние годы мы жили как соседи, по инерции. Я уже понял, что ничего не могу изменить», — признался мужчина. Он впервые рассказал о ее болезни, чтобы другие люди оказавшиеся в подобной ситуации одумались, сообщает EG.ru.



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