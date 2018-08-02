Сергей Жуков перенес две операции, грядет третья. Концерты «Руки вверх!» отменяются

02.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сергей Жуков перенес две операции, грядет третья. Концерты "Руки вверх!" отменяютсяЗавтра, если получит разрешение врачей, музыкант запишет видеообращение для своих поклонников.

Как сообщили Teleprogramma.pro в пресс-службе группы «Руки Вверх!», Сергей Жуков вынужден отменить летнюю часть гастрольного тура из-за проблем со здоровьем. Артист всегда отличался отмененным здоровьем, но в этот раз организм дал сбой. Даже самый здоровый и жизнерадостный человек не застрахован от проблем со здоровьем.

Сергей Жуков попал в больницу и уже перенес две операции, а теперь готовится к третьей — самой ответственной и важной, которая состоится в августе. Из-за этого Жуков проходит ежедневно в клиниках Москвы сложные и болезненные процедуры.

Первый раз за более чем 20-летнюю историю группы «Руки Вверх!» отменена часть гастрольного тура. Сергей приносит извинения поклонникам в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи — из-за предстоящей операции не сможет выступить. Но очень надеется с помощью врачей вернуться к гастрольной деятельности уже осенью.

Менеджмент «Руки Вверх!» сообщает, что билеты на концерты группы в Ялте, Геленджике и Сочи могут быть сданы по месту приобретения. А Сергей Жуков на этой неделе, если позволят врачи, запишет видеообращение для своих поклонников.

Желаем скорейшего выздоровления Сергею Жукову!

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