Конец света 16 августа 2018: будет или нет, что произойдет

Время от времени информационное пространство "взрывается" из-за сообщений о скором конце света. Новое предсказание указывает на то, что апокалипсис произойдет уже 16 августа 2018 года. Ученые отмечают, что в этот день опасная комета подойдет очень близко к нашей планете, после чего может начаться всеобъемлющий пожар, который уничтожит все живое на Земле.

Объект до сих пор не зафиксировали ученые, однако поклонники теории Нибиру верят, что это десятая планета Солнечной системы, которая принесет смерть, однажды столкнувшись с Землей.

Гигантская и непредсказуемая, хитрая и часто просто невидимая для специалистов - именно так характеризуют планету-убийцу, которая вскоре столкнется с нашей. К слову, столкновения может и не произойти - Нибиру будет достаточно приблизиться на максимальное расстояние, чтобы уничтожить всех нас.

Причиной якобы считается сильное магнитное поле, окружающее планету-призрак. Оно влияет на поле Земли, вызывает необратимые климатические изменения.

При приближении Нибиру проснутся вулканы, погода будет непредсказуемой, а воды океанов внезапно окажутся на суше. Нас затопит лавой и водой, мы утонем в грязи, получим "на голову" град и грозы, молнии, ну и подобное - в общем, уйдем не резко и внезапно, а будем до последнего хвататься за спасительные круги, но безрезультатно.

Неприятный прогноз для человечества якобы уже и подтверждается, ведь погода действительно становится все боле непредсказуемой, глобальное потепление наступает ан пятки, а вулканы действительно ведут себя неспокойно.

При этом ученые готовы поспорить с тем, что колебания в природе являются следствием именно Нибиру. Возможно, Земле просто уже пришло время немного "встряхнуться" - отсюда и вытекают все "прелести".

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