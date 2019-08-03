Кэти Перри выплатит почти 3 млн долларов за плагиат песни Dark Horse

03.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Кэти Перри выплатит почти 3 млн долларов за плагиат песни Dark HorseАмериканская певица Кэти Перри и ее соавторы выплатят 2,74 миллиона долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, которая была выпущена в 2013 году. Об этом пишет USA Today.

По данным издания, указанная сумма должна быть выплачена в пользу рэперов Маркуса Грея, известного как Flame, и Лекрея Муру (Lecrae). Уточняется, что сама Перри должна будет заплатить только 20% от общей суммы — $550 тыс., отмечает «Федеральное агентство новостей». Основная его часть будет распределена между звукозаписывающей компанией Capitol Records, а также ее продюсерами и соавторами — Карлом Сэндбергом, Лукасом Готтвальдом, Генри Уолтером, Сарой Хадсон, рэпером Juicy J, исполнившим один куплет песни Dark Horse.

1 августа суд признал Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse. Присяжные решили, что исполнительница умышленно или неумышленно скопировала ритмический и мелодический рисунок песни Маркуса Грея и Лекрея Мура Joyful Noise, выпущенной пятью годами ранее. Песня Dark Horse стала одним из главных хитов Кэти Перри из ее альбома Prism. Как уточняет REGNUM, композиция четыре недели возглавляла хит-парад Billboard Hot 100 в начале 2014 года и была номинирована на премию Grammy.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Кэти Перри выплатит почти 3 млн долларов за плагиат песни Dark Horse"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,241