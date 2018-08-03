Алеся Кафельникова рассказала о новой зависимости



Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова в свои 19 лет успела обзавестись не самой лучшей репутацией. В прошлом году она на всю страну призналась в наркотической зависимости, которая якобы осталась в прошлом. А на днях Алеся Кафельникова рассказала о новом пристрастии.

Еще недавно Алеся Кафельникова слыла милой девушкой, мечтала покорить мировые подиумы, стать «ангелом» Victoria’s Secret, однако потом ее жизнь изменилась. Дочь титулованного теннисиста Евгения Кафельникова начала употреблять наркотики, кроме того, в погоне за идеальным телом заболела анорексией и булимией.

Об этом Кафельникова нашла в себе силы признаться широкой публике. А на днях Алеся стала участницей видеоинтервью, в котором рассказала о новом пристрастии. Кафельникова показала содержимое сумочки. Среди косметических средств и других милых дамских вещиц оказалась книга Робина Норвуда под названием «Женщины, которые любят слишком сильно». Этим произведением модель увлечена в данное время.

«Это книжка про то, как тяжело быть зависимой. Я зависимый человек. Завишу от любви. Я, вообще, торчу на чувствах. Поэтому эта книжка мне очень помогает. Она рассказывает, что любить и страдать — это не одно и то же», — призналась Кафельникова.

Кстати, Кафельникова очень болезненно переживала расставание с музыкантом Глебом Голубиным, более известным под псевдонимом Pharaoh. Сегодня Алеся ничего не рассказывает о личной жизни, лишь делиться успехами на модельном поприще. Напомним, недавно девушку стали вновь подозревать в употреблении наркотических средств. В Сеть попало видео, на котором девушка, похожая на Кафельникову, склонилась над белым порошком. Ни Алеся, ни ее представители не прокомментировали данный ролик.

Поклонники модели подозревают, что она все еще не может забыть Голубина, такие выводы многие сделали после того, как Кафельникова призналась VOGUE Russia: если любит человека, то отдает этим чувствам всю себя без исключения.

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