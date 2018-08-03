Андрей Макаревич поведал о личной жизни и нежелании иметь женщину



Андрей Макаревич поведал о том, что в настоящее время его сердце свободно. Музыкант абсолютно не переживает по этому поводу и находит особенную прелесть в нынешнем одиночестве.

64-летний Андрей Макаревич трижды был женат, но каждый раз его браки заканчивались разводами. С последней супругой Натальей Голубь он расстался в 2010 году после семи лет совместной жизни. С тех пор артист предпочитал не говорить о личном. Однако в недавнем интервью все-таки сделал исключение.

Лидер легендарной «Машины времени» отметил, что не чувствует себя несчастным из-за одиночества. Скорее наоборот, Макаревич находит особую прелесть в статусе холостяка.

«Какой-то отдельно взятой одной дамы у меня нет сейчас. И я совершенно не переживаю по этому поводу. Я не считаю, что одиночество — это недостаток. Я считаю, что это достоинство. Для чего мне нужна спутница жизни? Рубашки стирать? Для этого есть специально обученные люди. Борщи варить? Я и сам их прекрасно варю», — поделился мыслями Макаревич.

И все-таки артист отметил, что есть дама, с которой он делит кров. Ею оказалась немецкая овчарка Ева, в которой Макаревич просто души не чает. Также в доме певца проживает и кобель по кличке Сашка. По признанию артиста, забота о животных доставляет ему особенное удовольствие, а во время гастролей Андрей даже скучает по своим питомцам.

Еще одна радость для Макаревича — достижения его сына Ивана. Наследник знаменитой фамилии успешно работает актером, хотя звездному отцу далеко не всегда удается оценить перевоплощения молодого артиста.

«Я не все вижу, потому что… Иногда он снимается в каких-то эпизодах. И сам забывает. В каком-то сериале там. Сериал прошел. Но вот последних два фильма, которые он делал с Гришей Константинопольским, я, конечно, видел. По-моему, это очень достойно», — рассказал Андрей.

Сейчас Макаревич часто оказывается в эпицентре скандалов из-за своих резких высказываний и политических взглядов. Однако, по словам артиста, это ничуть не влияет на его творчество. Артист все также продолжает ездить с гастролями по всему миру, часто встречается с поклонниками.

А вот за современными популярными музыкантами Андрей не следит. В разговоре с «КП» он признался, что однажды пытался послушать Монеточку, но не понял ни одного слова из ее песен. По мнению Макаревича, за все время было написано столько великих композиций и альбомов, что ему точно будет чем заняться на пенсии.



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