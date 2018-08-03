Энистон на вопрос о детях: Моя цель на этой земле – не плодиться



Известная актриса Дженнифер Энистон дала новое интервью. Звезда рассказала, как реагирует на ложь в прессе о себе.

Дженнифер отметила, что иногда теряет самообладание, когда видит то, что пишут таблоиды. Но она никогда не позволяла себе показывать эти чувства на публике.

"Чаще всего я расслабленно сижу и смеюсь над нелепыми заголовками – они становятся все более и более абсурдными", – с иронией отмечает звезда. Энистон предполагает, что желтые СМИ придумывают небылицы о ней исходя из потребностей общества. "Я же в это время фокусируюсь на работе, друзьях, животных, и на том, как мы можем сделать мир лучше", – рассказала артистка.

Дженнифер опровергла слухи о том, что ее сердце якобы разбито после расставания с Джастином Теру. "Существуют такие ложные представления обо мне, как "Джен не может удержать ни одного мужчину" или "Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка и карьеристка". Также думают, что мое сердце разбито. Во-первых, мое сердце не разбито. Во-вторых, все это опрометчивые предположения", – заявила звезда.

Также актриса прокомментировала ситуацию с отсутствием наследников. "Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто и не думает о том, какая эта тема может быть деликатной для меня и моего партнера. Они не знают, через что я прошла с медицинской или эмоциональной точки зрения..." – расставила все точки над i Энистон.

По словам Дженнифер, на женщин оказывается сильнейшее давление – они обязательно должны выносить и родить ребенка. А если по каким-то причинам этого не происходят, их считают "бракованным товаром". "Возможно, моя цель на этой планете ­– не размножаться. Может, я должна сделать какие-то другие вещи?" – цитирует Дженнифер Энистон InStyle.

Напомним, встречаться Дженнифер Энистон и Джастин Теру начали в мае 2011 года. В 2015 году влюбленные поженились. О разводе они сообщили в феврале этого года. Актеры уверяли, что, несмотря на расставание, остались хорошими друзьями.



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