Какой сегодня праздник, 04.08.2018: православный праздник по церковному календарю сегодня, 4 августа

Какой праздник сегодня? Этот вопрос остается крайне актуальным и задается большим количеством людей. Постараемся ответить на него на примере сегодняшнего дня, 4 августа. Ведь на него приходится сразу несколько праздников, о которых стоит рассказать.

Какой праздник сегодня, 04.08.2018: День береговой охраны США

Четвертого августа те из американцев, кто работает в береговой охране Соединенных Штатов Америки, каждый год отмечают свой особенный профессиональный праздник. На английском он звучит как - "United States Coast Guard Day". Праздник является неофициальным. В Российской Федерации есть аналогичный праздник, отмечаемый первого июля - это День работника речного и морского флота. Граница Соединенных Штатов Америки с моря является самой протяженной во всем мире. Поэтому так важно существование работников береговой охраны.

После независимости от Великобритании, полученной в 1790-м году, Соединенные штаты вынесли решение о создании военно-морского флота. Это решение было осуществлено при помощи Гамильтона А., Министра финансов в Соединенных Штатах. На момент принятия решения морская военная мощь имела в своем распоряжении лишь десяток невеликих суден. В состав флота включена была также и береговая охрана США.

Количество обязанностей у береговой охраны впечатляет своим многообразием. Так в частности, береговая охрана следит за соблюдением закона военно-морского флота на морской территории Соединенных Штатов. Что удивительно, береговая охрана также обязана следить за чистотой окружающей среды, принимать меры по защите ее от загрязнения, а также охранять население и обеспечивать безопасность на границах вод, принадлежащих США. Эти обязанности распространяются на все морские районы Америки. Что интересно, обязанности по защите также распространяются и на территории, расположенные в международных водах. Береговая охрана находится в прямом подчинении у федерального правительства США.

Какой церковный праздник сегодня, 4 августа: Мария Ягодница

День посвящен одной Марии Магдалине. Она - особенная последовательница Иисуса Христа, оставившая свой след в религиозной истории. Примечательно то, что к ней по-разному относятся в католичестве и православии.

Если на Руси Мария известна, прежде всего, как мироносица, то в католической церкви - как покаявшаяся блудница из города Вифании.

Прозвище Мария произошло от города, в котором она родилась - Магдала. В Новом завете о ней говорится совсем немного – всего в нескольких эпизодах упоминается имя Магдалины. Так, повествуется о том, как она была одержима семью бесами, но их изгнал из Марии Христос, и так она начала служить ему и сопровождать Спасителя.

Видела она и его казнь, а после вместе с другими женами-мироносицами пришла к его телу с ароматными маслами. Она же удостоилась чести первой увидеть Христа воскресшим, и рассказала об этом его ученикам - апостолам. Далее Мария отправилась в Рим - проповедовать молодую христианскую веру рядом с Иоанном Богословом. Кончина ее в городе Эфес была мирной, спокойной. На русской земле Мария Магдалена почитается как равноапостольная святая.

Уже наливались спелостью смородина да черника, вот и называли Марию – Ягодница да Сладостница, набирали в корзины дары леса, хлопотали у плиты, и по улицам разносился сладкий запах компотов и варений.

Избегали этим днем полевых работ, так как опасались ударов молнии, а грозе, хлопоча по дому, можно было даже радоваться: "Коли гроза - сена будет за глаза".

Утром непременно смотрели, какая роса за ночь выпала. Покрытые обильной росой поля огорчали мастериц, ведь это означало, что лен может не сделаться снежно-белым, и в росте может задержаться: "На Марию сильные росы - льны будут серы и косы".

Огорчение огорчением, однако стоило поспешить омыться росой, дабы кожа сделалась чиста и бела.

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