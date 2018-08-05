Какой сегодня праздник, 5 августа, в России: церковный праздник

Продолжает быть актуальным вопрос о том, какой отмечается праздник сегодня. В этом отношении сегодняшний день не является исключением, так как на 5 августа 2018 года приходится сразу несколько праздников. О них расскажем ниже.

Какой сегодня праздник, 05.08.2018, в России: День железнодорожника

Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает День железнодорожника - праздник, история которого уходит корнями во времена царской России.

Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I - именно Николай I начал строительство железных путей сообщения в России. При нем была построена железная дорога в Царское село, а также соединены между собой Москва и Санкт-Петербург. До самой Октябрьской революции праздник железнодорожников отмечался 25 июня.

После большевистской революции все "царские" праздники отменили, в том числе и День железнодорожника, однако уже 28 июля 1936 года советское правительство постановило отмечать этот день 30 июля. Позже дату перенесли - с тех пор железнодорожники отмечают свой День в первое воскресенье августа. Эта же дата отмечается в Кыргызстане и Беларуси.

Какой народный праздник сегодня, 5 августа: Трофим Бессоник

Тринадцать мучеников, погибших за преданность христианской вере на рубеже 3-4 веков, чествуют в этот день, но назван праздник лишь в честь двух из них - святых Трофима Феофила.

Те гонения случились, когда правил Диоклетиан. Тринадцать христиан не стали отрекаться, по требованию языческого суда, от своей веры и отказались приносить жертвы идолам, за что их подвергли множеству мук, в завершение всего перебили им ноги и решили сжечь в огне, из которого они, к ужасу и удивлению своих мучителей не только вышли на здоровых ногах, но и нисколько не тронутые пламенем. Тогда их казнили проще - отсечением головы.

Народное название дня - Бессонник - возникло по той причине, что земледельцы в эти предосенние дни, почти не отдыхая, работали, почему и сложили такие поговорки-пословицы: "Идет работа - спать неохота", "В страду одна забота - не стояла бы работа", "Хорошему хозяину и день мал", "Жать - не дремать".

Правда, возникали возможности и подсластить труды - налились спелостью малина да калина, потому иное название дня - Калинники-Малинники, говаривали: "С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь".

Калину любили по трем причинам - медонос, идет в пищу, целебна. Кора ее шла в настой, который народная медицина считала средством, способным остановить кровотечение, судороги и лечить нервные заболевания.

Чтобы укрепить силы, победить авитаминоз, помочь желудку - следовало употреблять ягоды калины. Они же были хорошим мочегонным. Цветы калины собирали, чтобы приготовить лечебный настой для лечения заболеваний кожи.

Хозяйки же любили калину и потому, что мармелад и пастилу готовили именно с ее соком (желирующее вещество).

Конечно, калина несколько уступала другой ягоде - душистой малине, богатой витаминами и прочими полезными веществами. Ею лечили простуду, пили с ее листиками чай, прибавляли в вино, готовили замечательное варенье да компот вкуснейший.

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