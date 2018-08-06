Друг Петросяна поведал о его помощнице

06.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Друг Петросяна поведал о его помощнице
Друг юмориста Евгения Петросяна куплетист Михаил Вашуков отреагировал на новости о его разводе со своей супругой Еленой Степаненко и поведал о его 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой, сообщает StarHit.

«Она хорошая, толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец. Вообще, хорошие девчонки окружают Евгения Вагановича. Я пришел в офис - там одни девчонки, все молодые, симпатичные и пока без претензий на имущество», — сказал Вашуков.

По его словам, Петросян пребывает в хорошем расположении духа и сохраняет дружеские отношения со Степаненко, не спеша связывать себя обязательствами с Брухуновой.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Друг Петросяна поведал о его помощнице"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,196