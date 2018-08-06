Праздник сегодня, 6 августа, какой в России: праздник по церковному календарю сегодня, 06.08.2018

Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, продолжает волновать миллионы людей. На сегодняшний день, 6 августа 2018 года, выпадает сразу несколько праздников. О некоторых из них речь пойдет ниже.

Какой сегодня в России праздник, 06.08.2018: День железнодорожных войск

Наверное, немногие из нас знают, что существуют железнодорожные войска, обеспечивающие исправное состояние железнодорожного полотна, бесперебойный проезд поездов через мосты, безопасное функционирование железной дороги. А раз упоминание об этих войсках не звучит постоянно с экранов телевизоров, со страниц газет, то это означает только одно - специалисты этих войск делают свою работу очень хорошо, ведь мы все воспринимаем бесперебойную работу железной дороги как норму.

Появились железнодорожные войска еще в 19 веке, когда Николай I специальным указом от 6 августа 1851 года создал специальные войска для охраны железных дорог. Начали они с охраны дороги Москва - Санкт-Петербург, в их состав входили ремонтные, кондукторские, конструкторские и телеграфные роты.

Во время войн железнодорожные войска занимались восстановлением мостов и железнодорожного полотна, а в мирное время ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. С 1996 года по Указу Президента 6 августа считается Днем железнодорожных войск.

Праздник по церковному календарю сегодня, 6 августа: Борис и Глеб

День самых первых русских святых - Глеба и Бориса. Сыновья князя Владимира Святославовича при крещении были наречены Давидом и Романом. В спорах и борьбе за трон, начавшихся после ухода из жизни отца, родной брат княжичей - Святополк Окаянный - умертвил обоих.

Согласно легенде, на этот страшный грех его подтолкнул сам сатана: "Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть".

Борис и Глеб были канонизированы в лике мучеников-страстотерпцев, почитаются как помощники от небес для всех правителей, княживших на земле русской, и заступники ее просторов.

Этим днем земледельцы не выходили на поля да луга, боясь пожаров. И это было, видимо, оправданно: августовские частые грозы грохотали знатно, а молнии не раз поджигали стога, недаром день еще именовали и Паликопной.

Хлеба на полях уже наливались спелостью, но жатве срок еще не наступал: "На Глеба и Бориса за хлеб не берися".

Правда, свободное время хозяйки с детьми тратили, собирая черемуху, которую специально сушили, пускали на компот.

Какой сегодня праздник, 06.08.2018: Преображение Господне у западных христиан

6 августа отмечается ежегодно во многих странах мира католическое Преображение Господне. Этот важный религиозный праздник отмечается в память о чуде Преображения Иисуса Христа: Он возвел апостолов Иакова, Иоанна и Петра на гору Фавор и там лицо Его просияло, а одежды Его стали ослепительно белыми.

Преображение Господне послужило знаком апостолам о Божестве Христа. На горе Фавор Иисус Христос также поведал своим ученикам, что предстоит Ему пострадать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. Во время Преображения Господня апостолы Иаков, Иоанн и Петр узрели, как явились к Господу пророки Илия и Моисей для беседы с Ним, а также услышал глас Бога Отца, который свидетельствовал о Славе Божества Христа.

В современной традиции праздник Преображения Господня связан с освящением плодов и зерна в этот день. Священники в католических храмах в этот день служат мессу в белых одеяниях — как и во время других праздников, посвященных Спасителю или Богородице.

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