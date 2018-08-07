18 новых комедий, которые скрасят ваш выходной

Жизнь каждому из нас преподносит немало испытаний, но мы находим в себе силы и преодолеваем все трудности. А чтобы напомнить вам, что чудеса возможны, мы собрали для вас комедии, в которых сплелись шутки и серьезные советы. Так, однажды одинокому старику удается завести роман в онлайн-переписке с юной красоткой, неуклюжий медвежонок растапливает сердца преступников, а парень, что потерял зрение, получает работу в элитном отеле.

Мы предлагаем подборку самых свежих кинокомедий, которые наполнят ваш летний отдых позитивом и улыбками.

1. Попробуй подкати, 2018

Рейтинг IMDb — 6,2

Он успешный бизнесмен, сердцеед и еще тот врун, который готов на все, чтобы вскружить дамам голову. И однажды он решил ухлестнуть за очередной красавицей, притворившись инвалидом. А красавица взяла и познакомила его с сестрой Флоренс, которая знает, какова эта участь на самом деле. Эта романтичная комедия с необычным сюжетом снова убеждает нас, что амуры со стрелами — еще те шутники.

2. Не / смотря ни на что, 2017

Рейтинг IMDb — 7,1

Сложности на работе? Пожалуй, вы еще не все знаете о сложностях. Когда молодой юноша, отличник и надежда семьи теряет зрение, то ему остается лишь видеть сочувствие окружающих. Но подобное ему неинтересно, ведь у него была мечта — работать в первоклассном отеле. А значит, планы не меняются. В этой комедии будет немало моментов, которые заставят вас задуматься, улыбнуться и просто осознать, что жизнь все-таки хороша.

3. Агент Джонни Инглиш 3.0, 2018

Премьера: 12 октября 2018 года

Агент секретной службы Ее Величества отошел от дел и наслаждается радостями обычной жизни. Но отголоски былой славы идут по пятам. И вот однажды организация сталкивается с мощным противником, который знает список всех агентов. Но он понятия не имеет о существовании Джонни Инглиша. Если ранее вы с удовольствием наблюдали за приключениями этого шпиона, то вас обязательно порадует эта премьера.



4. Мамма Mia! — 2, 2018

Рейтинг IMDb — 7,3

В 1-й части этого фильма зрители наблюдали, как девушка Софи тайно пригласила 3 своих потенциальных отцов в Грецию на свою свадьбу. Ее мама ничего об этом не знала, и 3 возможных отца дочери свалились как снег на голову. А уж дальше события, которые сопровождались песнями, танцами и великолепными пейзажами, развивались стремительно. Во 2-й части вас снова ждут хорошие новости и забавные приключения. И если вам нравится не только улыбаться при просмотре комедии, а еще и подпевать, и даже танцевать, то этот фильм — именно то, что вам нужно.



5. Простите за беспокойство, 2018

Рейтинг IMDb — 7,5

Кассиусу очень нужна работа, и наконец-то его нанимает фирма, занимающаяся телемаркетингом. Как будто все понятно: позвонил, предложил товар — и галочка. Да вот только клиенты каким-то образом выявляют, что он афроамериканец, и кладут трубку. И тогда коллега советует ему выдавать себя за «белого парня». Что ж, он попробует! Эта комедия-фэнтези напоминает нам, что трудности придуманы для того, чтобы над ними одерживали победу.

6. Мистер Штайн идет в онлайн, 2017

Рейтинг IMDb — 6,4

Интересно, что получится, если однажды 75-летний вдовец решит брать уроки по общению в сети? Пьер прожил долгую жизнь, но сердце остается вечно молодым, а преодолеть трудности с новыми гаджетами ему помогает парень Алекс. И тут пожилой мужчина понимает, что виртуальный мир дает ему шанс вернуться в молодость. Почему бы и нет? Милый, лиричный, иногда неожиданный и, конечно, веселый фильм с любимым актером в главной роли скрасит любой досуг.



7. Семейное ограбление, 2017

Рейтинг IMDb — 5,5

Один очень респектабельный джентльмен приглашает дочек, которые еще не догадываются, что они сестры, в горный отель на день рождения. Совсем не просто незадачливому отцу справиться с двумя взрослыми красотками. А им приходится еще сложнее, ведь выясняется, что их папа — великий комбинатор всех времен, который задумал очередную масштабную авантюру. Эта динамичная и веселая комедия увлечет вас курьезными ситуациями и яркой, как всегда, игрой Жана Рено.



8. Сердцеед, 2018

Рейтинг IMDb — 6,4

Бравые гусары вдохновляют прекрасных дам. И юная Полин, влюбленная в капитана Невиля, в восторге от его ухаживаний. Но есть практичные девушки, на которых его чары не действуют, в их числе старшая сестра Полин. Вскоре красавец срочно отбывает в полк, а безутешная невеста не получает писем и угасает на глазах. Старшая сестра решает спасти младшую и делает это довольно хитрым способом. Эта комедия перенесет вас в романтичный XIX век — целый мир балов, изысканных застолий, интриг, дуэлей и, конечно, любви.

9. От семьи не убежишь, 2018

Рейтинг IMDb: 5.5

Успешный парижский дизайнер Валентин вращается в высших кругах, передвигается на великолепной машине и живет в престижном квартале с возлюбленной под стать себе. Модные издания пишут, что он «безумно талантливый сирота». А тем временем в пригороде Парижа мы знакомимся с веселой семейкой, которая, похоже, знает об этом блестящем «законодателе мебели» гораздо больше. Эта легкая и одновременно философская комедия непременно пробудит в вас теплые чувства.

10. Книжный клуб, 2018

Рейтинг IMDb — 6,6

Жизнь на пенсии — это покой, путешествия и прогулки с внуками. Возможно. Но в глубине души многие по-прежнему остаются «молодыми сорванцами». И однажды 4 респектабельные дамы из книжного клуба решили прочитать нашумевший пикантный роман «50 оттенков серого». Похоже, это была не случайность, а знак свыше. Эта комедия точно создана для хорошего настроения, ведь с такими «пенсионерами» вы никогда не соскучитесь.

11. За бортом, 2018

Рейтинг IMDb: 5.8

Некоторым из нас, когда мы смотрели любимую старую комедию «За бортом», приходила в голову мысль: а как бы выглядела эта ситуация, если бы все было наоборот? Вероятно, такая же идея посетила авторов новой комедии, в которой капризный миллионер как-то раз свалился со своей яхты. А дальше... Впрочем, теперь правила игры будет задавать женщина с тремя дочками, и всех нюансов тут не перечислить. Ироничная, живая и полная забавных ситуаций комедия порадует всех членов семьи.

12. Последнее слово, 2017

Рейтинг IMDb — 6,6

Однажды бизнесвумен Гарриет, жестко регламентирующая каждый аспект собственной жизни, приглашает молодую писательницу, чтобы проконтролировать свою жизнь и после смерти, заранее создав текст будущего некролога. При этом строгая дама даже воспоминания и отзывы других людей о себе желает изменить ради создания идеальной картинки. А вот писательница Энн, которую сыграла Аманда Сейфрид, с ней не согласна. Эта кинолента не только заставит вас улыбаться, но и даст импульс к переосмыслению жизни, свежему взгляду на былое и настоящее.



13. Джуманджи: Зов джунглей, 2017

Рейтинг IMDb — 7,0

Все поклонники первого «Джуманджи» ожидали премьеру этого фильма. И нужно отдать должное авторам — им удалось закрутить довольно неожиданный сюжет. Пожалуй, в этой приключенческой комедии был показан один из наиболее удачных способов борьбы со своими комплексами и недостатками. А уж ярких баталий, веселых шуток и динамичности тут хоть отбавляй.

14. Статус Брэда, 2017

Рейтинг IMDb — 6,5

Когда-то студент Брэд мечтал о большом успехе, строил с друзьями планы на жизнь. Однако годы пролетели, а он по-прежнему обычный офисный работник. Правда, с семьей у него сложилось: любимая жена и толковый сын, которому пора поступать в вуз. Но, видимо, Брэд озабочен больше своим жизненным статусом. Впрочем, им с сыном нужно сделать одно важное дело. Это семейная комедийная драма о мечтах, реальности и умении находить в жизни хорошее.

15. Ночные игры, 2018

Рейтинг IMDb — 7,0

Макс и Энни каждую неделю устраивают с друзьями «ночные игры» с разгадыванием шарад. Но как-то раз приезжает харизматичный брат Макса, Брукс, и предлагает «взрослый» квест. Кто же знал, что одной из его составляющих будут мужчины в масках, которые увозят Брукса в неизвестном направлении. Похоже, в этой игре участникам придется бороться не за очки, а за жизнь. Если вам близок азарт, а риск вдохновляет вас на лучшие шутки, то вам определенно стоит принять участие в этих «играх».

16. Собачьи дни, 2018

Премьера: 8 августа 2018 года

Наверное, вы не раз смотрели фильмы, которые состоят из романтичных историй: «Реальная любовь», «День Валентина», «Париж, я люблю тебя». А действия этой комедии разворачиваются в солнечном Лос-Анджелесе. И всех этих разных людей будет объединять любовь к собакам. А собаки, как известно, настоящие профи по созданию курьезных ситуаций. Эта легкая и немного наивная комедия и сама похожа на доброго питомца, который рад одним забавным движением ушей вызвать у вас искренний смех.



17. Восьмой класс, 2018

Рейтинг IMDb — 8,3

Комик Бо Бёрнэм решил снять комедию о юной школьнице Кайле. Ей хочется, как и всем ее сверстникам, стать популярной, поэтому она заводит свой аккаунт на YouTube. Но вот только в реальной жизни советы из ее блога мало кому интересны. Да и ей самой не помогают найти друзей, а тем более стать членом «самой крутой компании». Эта комедия — история из жизни, шанс снова ощутить себя школьником и взглянуть на те проблемы с улыбкой.

18. Как женить холостяка, 2018

Премьера: 30 августа 2018 года

Видимо, столь долгое пребывание Киану Ривза в статусе «бриллиантового жениха» вдохновило авторов этого фильма. Как-то раз закоренелый холостяк Фрэнк был приглашен на свадьбу, но его преследуют совпадения, точнее одна женщина, маршруты которой начинают странным образом совпадать с его. Интересно, это пылкая влюбленность или коварный план? Время покажет. В этом романтическом фильме, как и в жизни, тесно сплелись комедия и драма, а значит, скучно не будет, ведь компанию Ривзу составит прекрасная Вайнона Райдер.

А какие комедии выбираете вы, когда хотите поднять себе настроение?



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