На Тиля Швайгера совершено нападение с метлой



44-летний бывший профессиональный велогонщик Ян Ульрих, олимпийский чемпион (Сидней, 2000 год, "золото"), чемпион мира и победитель престижной велогонки "Тур де Франс" - единственный из немцев, был задержан за незаконное проникновение в дом актера Тиля Швайгера, а также за нападение на владельца недвижимости и его гостей.

Как передает TheLocal, инцидент произошел на Мальорке, где дома знаменитостей расположены по соседству.

В разгар устроенной актером в субботу вечеринки спортсмен, снарядившись черенком от метлы, форсировал разделяющий участки забор и начал стращать присутствующим своим импровизированным оружием.

После чего был задержан прибывшей на вызов полицией. В тот же день гонщика вопросили. Но никаких иных обстоятельств происшествия не озвучено. Так и не названа причина гнева олимпийца. Хотя несложно предположить, что его огорчил шум, издаваемый гостями земляка.

При этом испанские СМИ указывают, что нападение было совершенно именно на дом Швайгера, тогда как в полиции эту информацию подтверждать не стали.

Отмечается, что Ульрих завершил спортивную карьеру в 2007 году после экзотического допинг-скандала. В 2015 году велогонщик был осужден за нарушение правил дорожного движение, спровоцировавшее "пьяное" ДТП.

Швайгеру 54 года, актер, режиссер, сценарист, продюсер. Известен по фильмам "Бесславные ублюдки", "Взрывная блондинка", дилогии с Владимиром Кличко "Красавчик", первой "Ларе Крофт", сериалу C.S.I.



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