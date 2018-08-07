Трагедия короля комедии Робина Уильямса: почему актер решил свести счеты с жизнью

В конце июля знаменитый актер мог бы праздновать свое 67-летие, но чтерые года назад он решил свести счеты с жизнью. Для многих его поклонников эта новость стала шоком, ведь у него было все, о чем его коллеги могли только мечтать: роли в легендарных фильмах «Миссис Даутфайр» и «Куда приводят мечты», «Оскар» за фильм «Умница Уилл Хантинг», около 300 работ в фильмографии, всемирное признание и успех. Но большинство зрителей не знают о том, какой была обратная сторона этой славы.

Свое детство Робин Уильямс провел в Чикаго. Его семья была обеспеченной – отец работал топ-менеджером в крупной компании, и у мальчика было все, о чем мечтают его ровесники. Однако материальное благополучие не делало его счастливым – родители в силу занятости на работе не уделяли ему должного внимания, и он постоянно чувствовал себя одиноким и покинутым. Сводные братья были намного старше и не интересовались его жизнью, и самыми близкими существами в детстве для него оставались собака и черепашка. Только в школе у него наконец появились друзья, которые оценили его чувство юмора и артистизм.

После школы Робин Уильямс поступил в колледж, где собирался изучать политологию, но по-настоящему его интересовал только один предмет – актерское мастерство, и вскоре его отчислили. В 20 лет он переехал в Нью-Йорк и поступил в драматическую школу. По вечерам Робин подрабатывал официантом в клубе, а затем решил попробовать свои силы в роли эстрадного комика, и выступал на сцене клуба с юмористическими номерами. Эти выступления были настолько успешными, что вскоре Уильямсу предложили главную роль в сериале «Счастливые дни». Там он сыграл пришельца Морка, который так полюбился зрителям, что было решено создать комедийное шоу с его участием. Оно выходило на экраны на протяжении 4-х лет.

Актер в шоу *Морк и Минди*

В большом кино Робин Уильямс дебютировал в 1980 г., накануне своего 30-летия. Его первые роли не имели большого успеха. Первая популярность пришла к нему в 1984 г., когда он сыграл роль нелегального эмигранта из России в фильме «Москва на Гудзоне». А настоящее признание ему принес фильм «Доброе утро, Вьетнам», за роль в котором Робин Уильямс получил премию «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар».

Робин Уильямс в фильме *Попай*, 1980

Лучше всего актеру удавались комедийные роли, благодаря которым он прославился на весь мир и заслужил прозвище короля комедии и «Эйнштейна от комедии». В 1990-х гг. большой популярностью пользовался фильм «Миссис Даутфайр», в котором Робин Уильямс сыграл главную… женскую роль! В мастерстве перевоплощения ему не было равных. Несмотря на то, что комедийное амплуа было его коньком, в драматических ролях он выглядел не менее убедительно. Так, за роль психолога в фильме «Умница Уилл Хантинг» актер был удостоен премии «Оскар».

Робин Уильямс в фильме *Миссис Даутфайр*, 1993



Однако у этой славы была и обратная сторона. На протяжении долгих лет актер страдал от сильной алкогольной и наркотической зависимости. Говорят, только смерть его близкого друга от передозировки заставила его одуматься и остановиться. Он согласился пройти лечение в реабилитационном центре. Ему помог знакомый, который подарил ему однажды спортивный велосипед. Новое увлечение помогло актеру вернуться к здоровому образу жизни и одолеть пагубные пристрастия. Однако побороть депрессию, от которой он страдал долгие годы, ему так и не удалось.

Робин Уильямс в фильме *Умница Уилл Хантинг*, 1997

Третья жена актера, Сьюзан Шнайдер, говорила, что в последние годы Робин Уильямс страдал нарушениями сна и повышенной тревожностью. 11 августа 2014 г. 63-летний Робин Уильямс был найден мертвым в своем доме. Актер совершил самоубийство, затянув на шее ремень, привязанный к дверной ручке. Кроме того, на его руке обнаружили несколько порезов, а рядом с телом нашли перочинный нож. Токсикологическая экспертиза не выявила в его крови следов алкоголя и наркотических веществ. Официальной причиной смерти была названа асфиксия (удушье).

Для жены его смерть стала большим потрясением. «Сегодня утром я потеряла мужа и лучшего друга, в то время как мир утратил одного из любимейших артистов и прекрасного человека. Мое сердце совершенно разбито», – говорила она. Жена была уверена в том, что к такому шагу Робина Уильямса подтолкнула не депрессия, а деменция – приобретенное слабоумие, которое характеризуется деградацией мышления и памяти. А депрессия была лишь одним из симптомов этой болезни.

Позже она призналась: «Я провела последний год, пытаясь выяснить, что убило Робина. Один из врачей сказал, что Робин прекрасно понимал, что он теряет рассудок и он ничего не мог с этим поделать».





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