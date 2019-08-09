

Адвокат российского продюсера Бари Алибасова Андрей Комиссаров подал в Пресненский суд Москвы иск против производителя средств для прочистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан».

Заявление Алибасова изложено на 150 страницах. К нему приобщены все экспертизы. Алибасов через суд требует от производителя «Крота» и «Ашана» 100 миллионов рублей. Как уточнил юрист, продюсер намеревается получить от производителя чистящего средства и гипермаркета 100 миллионов рублей. По данным телеканала «360», причиненный вред своему здоровью Алибасов оценил в 85 миллионов, еще 15 миллионов рублей он просит за моральный ущерб. Эти деньги музыкант намерен использовать для лечения.

Ранее сообщалось, что защита Алибасова указывает на то, что производители чистящих средств часто используют упаковку без специальных блокирующих пробок, не дающих возможности детям или пожилым людям случайно открыть продукт. Кроме того, по словам адвоката, такие упаковки похожи на те, в которых хранятся пищевые продукты. Юрист добавил, что «Ашан» не должен предлагать потребителям товары, которые могут нанести вред людям.

Продюсера госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для чистки труб «Крот», перепутав опасную жидкость с соком. Алибасов обжег пищевод и желудок. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заявлял, что все еще сохраняется вероятность летального исхода. Трагедия может произойти, если вскроется циркулярный ожог в пищеводе Алибасова.

Участники группы «На-На» рассказали, что Алибасов раньше неоднократно путал бытовую химию с другими средствами и пищевыми продуктами. По словам Владимира Политова, 72-летний Бари Алибасов плохо видит и без очков действительно мог перепутать жидкость для чистки труб с соком. Музыкант подчеркнул, что средство почти не пахнет, а колпачок на бутылке не фиксируется. Открыть его может даже ребенок.

Политов сообщил, что Алибасов ранее неоднократно путал бытовую химию с другими средствами. Исполнитель подчеркнул, что у Алибасова «своеобразное и ироничное» отношение к смерти. Продюсер заявлял, что не верит в загробную жизнь.

Другой участники группы «На-На» Вячеслав Жеребкин описал случай, когда Алибасов случайно использовал средство для мытья посуды, чтобы пожарить яичницу. Ошибку он осознал только когда начал трапезу.



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