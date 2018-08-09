Озимый чеснок: когда сажать, посадка, главные правила, уборка и хранение

Вот уже почти десять дней на дворе август месяц. Немного времени остается до осени. Это для всех садоводов означает одно - время посадки озимого чеснока близко. В основном его высаживают в сентябре, за несколько недель до полноценных заморозок.

Не стоит сажать два года подряд озимый чеснок на одну и ту же грядку. Лучшие предшественники чеснока - помидоры, кабачки, бобовые, капуста. Кислотность почвы должна быть нормальная или пониженная. Выбирайте солнечное местечко.

Обязательно проведите обработку посевного материала. Многие обычно на сутки замачивают зубчики в растворе марганцовке или медного купороса. Это необходимо чтобы в будущем чеснок не заболел.

Перед посадкой чеснока люди обязательно перекапывают грядку, убирают все сорняки. Плюс вносят удобрения: 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Запомните, никогда нельзя удобрять чесночную грядку навозом. Или если вы до этого обильно вносили в почву навоз для подкормки предшественников чеснока, не стоит высаживать туда чеснок. Навоз закисляет почву и перенасыщает ее азотом, от этого ботва начнет расти слишком обильно, а головки чеснока будут рыхлыми.

Ни в коем случае не следует высаживать чеснок сразу после перекопки грядки. Дайте земле осесть. Чтобы ускорить этот процесс, грядку можно несколько раз полить водой, разумеется если нет обильных осадков. Если же вы высадите чеснок сразу после перекопки грядки, он осядет вместе с почвой и окажется слишком глубоко в земле. А значит побеги будут дольше и хуже прорастать, урожай будет меньше.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







