Пенсионная реформа в России 2018: последние новости сегодня, 10 августа

Бурные обсуждения вокруг грядущего повышения пенсионного возраста связаны с желанием россиян разобраться в подробностях. Ведь масштабная пенсионная реформа, которую запустило отечественное правительство, до сих пор до конца непонятна гражданам.

Пенсионная реформа: новости на сегодня, 10.08.2018

Пенсионная реформа нужна, но для того, чтобы обеспечить в будущем достойными пенсиями. Об этом заявил эксперт из Чеченской Республики Нурбек Адаев.

Он отметил, что поддерживает реформу, если она предполагает дальнейший рост пенсий, при этом отметив, что люди, выйдя на заслуженный отдых, предпочитают продолжить работу.

Адаев сказал, что правительство делает правильно, однако оно должно при этом обеспечить людям достойную старость с высоким уровнем пенсий.

Свежие новости о повышении пенсионного возраста

Повышать пенсионный возраст необходимо уже сейчас, иначе через 5-6 лет нынешним пенсионерам попросту нечем будет платить пенсии. Об этом заявил эксперт из Республики Тува Амур Увангур.

Он отметил, что такой шаг крайне необходим уже сейчас, потому как экономическая составляющая в России складывается сейчас далеко не в лучшую сторону.

Увангур считает, что в процессе реформы, конечно, необходимо сохранить все имеющиеся льготы, которые в настоящее время предлагаются жителям Крайнего Севера.

Эксперт также уверен, что власти будут заботиться о том, чтобы без работы никто не остался и вопрос трудоустройства будет на особом контроле.

Пенсионная реформа в России 2018: последние новости сейчас, 10 августа

Неправильно только лишь повышать пенсионный возраст и при этом не предпринимать больше никаких действий. Об этом заявил эксперт из Приморского края Алексей Тимченко.

Он считает, что в процессе реформы власти должны внимательно обратить внимание на проблемы трудоустройства, а также повышения уровня жизни.

Эксперт отметил, что главным вопросом является не возраст выхода на пенсию, а то, сколько у человека будет денег, когда он уйдет на заслуженный отдых.

Если бы у человека была возможность и после 55 лет работать и получать высокую зарплату, тогда вопросов никаких бы не возникало.

Однако сейчас речь идет не то, что о хорошей зарплате, а вообще о сохранении рабочего места. Особенно проблема касается женщин.

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