Сегодня церковный праздник, 11 августа: как православный праздник отмечается 11.08.2018

Количество вопросов по поводу того, какой отмечается православный праздник в тот или иной день, остается на высоком уровне. Россияне пытаются не упустить из вида какой-либо важный с церковной точки зрения праздник. Сегодня, 11 августа, такой праздник имеется.

Какой сегодня церковный праздник, 11 августа: Рождество Николая Чудотворца

Православная церковь 11 августа празднует Рождество святителя Николая Чудотворца. В православном календаре Николаю Чудотворцу посвящено несколько праздников. Зимой, 19 декабря, мы вспоминаем день смерти святого, 11 августа - его рождение.

В народе эти два праздника называли Никола Зимний и Никола Осенний. А вот 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году. Этот день именовали Никола Вешний (то есть весенний) или Никола Летний.

Рождество святителя Николая Чудотворца сейчас один из главных церковных праздников и очень почитается среди верующих.

Наверное, каждому из нас может прийти на ум хотя бы один случай из жизни, когда высшие силы помогали скоро и по-доброму выйти из сложных жизненных ситуаций. Порой решение приходит настолько скоро и без усилий, что часто мы забываем поблагодарить святых за их милость и любовь к нам, выраженную подобным способом. Церковные праздники - самая подходящая возможность выразить свою признательность Божьим угодникам и, в частности, Николаю Чудотворцу, который всю свою жизнь являлся образцом кротости, незлобия, милосердия и безвозмездной любви к ближним. А когда лучше вспомнить добрым словом святого, как не в день его рождения?

В православном календаре Николаю Чудотворцу посвящено несколько праздников. Зимой, 19 декабря, мы вспоминаем день смерти святого, 11 августа - его рождение. В народе эти два праздника называли Никола Зимний и Никола Осенний. А вот 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году. На Руси этот день именовали Никола Вешний (то есть весенний) или Никола Летний.

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