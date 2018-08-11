«Житейское дело». Елена Степаненко впервые высказалсь о разводе с Петросяном

11.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Житейское дело". Елена Степаненко впервые высказалсь о разводе с ПетросяномК разрыву с супругом она относится философски, а в отношении раздела имущества говорит:"Как суд решит, так и будет".

Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Евгением Петросяном в беседе с корреспондентами программы "Вести". Российская юмористка — заметно похудевшая, в тёмных очках и с платком на голове — заверила, что относится к этому очень спокойно — мол, дело житейское.

— У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Ваганычем случился развод... Ну это житейское дело. Ну так случилось.., — заявила с полуулыбкой Степаненко. — Всё будет по суду. Как суд скажет, так и будет.

Что касается самого Петросяна, то он в беседе с журналистами выразил надежду на продолжение добрых отношений и плодотворного сотрудничества со Степаненко, с которой он прожил в браке более 30 лет.

Напомним, что о разводе четы юмористов стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что Степаненко пытается отсудить у мужа 80 процентов его состояния, а это несколько столичных квартир, антиквариат и другие ценности.

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