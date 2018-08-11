Появились детали родов Леры Кудрявцевой



Лера Кудрявцев станет во 2-й раз мамой совсем скоро. Медики сообщили, что телеведущая родит в августе.

Изначально Кудрявцева хотела рожать за границей, но передумала уезжать из страны и выбрала одну из подмосковных клиник. Что бы не подвергать малыша опасности и больше отдыхать на свежем воздухе Лера вместе с мужем перебралась за город.

Сейчас счастливые супруги заканчивают последние приготовления к рождению ребенка – обустраивают детскую и ищут няню. Кудрявцева в выборе помощницы очень привередлива, к примеру, она категорически против русских, телеведущая считает их болтливыми и навязчивыми.

"Свою маму хлопотами с малышом точно загружать не будет, она уже в возрасте, давление... Дочь трепетно к ней относится", – поделилась со "СтарХитом" подруга артистки Галина Мерц.

Из-за предстоящих родов Кудрявцева во многом себе отказывает. К примеру, телеведущая больше не делает массажи лица и тела. "Из-за положения все это нельзя. Даже к кремам относится осторожно! Переживает, что их компоненты могут вызвать аллергию", – рассказали в любимом салоне телеведущей.

При этом Лера не сидит без дела и продолжает развиваться. К примеру, она наконец нашла время для уроков игры на гитаре. "Для нее это как хобби! Выбрала наименее экстремальное и опасное из того, что было возможно, точнее, из тех, к которым лежит душа", – пояснил педагог Кудрявцевой Павел Голубев.

Учитель отметил, что несмотря на положение, артистка невероятно старательная и делает успехи. "На данный момент мы сделали небольшой перерыв, но договорились в обязательном порядке возобновить уроки сразу после того, как она станет мамой", – пояснил педагог.

Как писали Dni.Ru, Лера Кудрявцева хорошо переносит беременность. Она не жалуется на недомогания и регулярно выходит в свет. Для артистки это будет второй ребенок. У телеведущей уже есть взрослый сын Жан, ему 28 лет.



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