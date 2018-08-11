Пенсионная реформа новости последние: реформа пенсионного возраста 2018

Количество обсуждений, связанных с пенсионной реформой, остается на высоком уровне. Россияне пытаются до конца осознать, когда и на сколько в стране будет повышен пенсионный возраст. Вместе с этим они не могут до конца понять, каким образом пройдет пенсионная реформа, а именно ее очертания.

Пенсионная реформа: последние новости на сегодня, 11.08.2018

Введение уголовной ответственности за увольнения никак не поможет людям предпенсионного возраста. Об этом заявил глава ассоциации промышленников в Петербурге Сергей Федоров.

Он считает, что правительству необходимо разработать специальную программу для того, чтобы защитить граждан старшего возраста.

Федоров отметил, что предпринимателей тоже нужно понять - они не хотят брать на работу всех подряд, поэтому властям необходимо подойти ответственно к вопросу.

Пенсионная реформа создает дополнительно столько проблем, что уже уверены - лучше бы ее вообще не проводили.

Для того, чтобы выплачивать пенсии людям, найти средства можно, у нас богатая страна. А повышать пенсионный возраст можно плавно.

Свежие новости о пенсионной реформе

Государственная Дума будет рассматривать возможность об отказе от пенсионной реформы и полном моратории на так называемую "антинародную реформу" вплоть до 2035 года.

Это стало возможным после того, как соответствующие поправки к проекту в нижнюю палату парламента направили представители партии "Справедливая Россия".

Во фракции хотят добиться того, чтобы до указанной даты было исключено любое упоминание о повышении пенсионного возраста и ввести запрет на предлагаемый закон.

Также "справедливороссы" хотят вернуть в России индексацию пенсий для лиц пенсионного возраста, которые продолжают свою трудовую деятельность.

Профильный комитет продолжает собирать поправки к законопроекту и будет это делать до 24 сентября.

Пенсионная реформа 2018: изменения, последние новости

В России реформа необходима, однако надо ее провести с учетом всех интересов. Об этом заявил глава правления организации "Боевое братство" Сергей Караев.

Эксперт считает, что повысить пенсионный возраст нужно, но при этом задействовать механизмы, чтобы жизни граждан после реформы стала не хуже, а лучше.

Он отметил, что географические и климатические условия страны обязательно нужно учитывать, так как на Крайнем Севере или Дальнем Востоке иные условия жизни.

"Нужно добиться, чтобы люди не только доживали, но и долго жили на пенсии. С экономической точки зрения реформа назрела, потому что Пенсионный фонд скоро может лопнуть", - заявил Караев.

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