Рождество Николая Чудотворца 11 августа: приметы, что нельзя делать

Сегодня все православные верующие отмечают очень важный церковный праздник, который приходится на 11 августа 2018 года. Речь идет о Рождестве святителя Николая Чудотворца. С этим православным праздником связано много примет, традиций и запретов.
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: история
Православные христиане чтили память Святого с давних времён, но с приходом на престол Екатерины Великой церковный православный праздник был отменен.
С 2004 года празднование Рождества Святителя Николая Чудотворца возобновилось в России и далеко за ее пределами. Христиане любят и чтят память о Великом Святом, помогавшем всем, кто к нему обращался за помощью при жизни. Люди верят в его сильную защиту, знают, что и после смерти Николай Угодник поможет, если его попросить перед иконой в церкви либо дома.
Житие Святого Николая прошло в молитве и помощи людям. Чудотворец прославился, как покровитель путешественников, защитник осужденных, как Святой, способный исцелять больных, восстанавливать мир в семье; знают Николая Угодника, как помощника от безденежья.
Николай Чудотворец среди православных христиан считается наиболее почитаемым святым. Молитвы к нему никогда не остаются без ответа.
К нему обращаются в различных жизненных ситуациях. Например, если собираются в путешествие, просят об удачной поездке, больные – об исцелении от недугов, а девушки - об удачном замужестве.
Также Николая просят об избавлении от голода.
Рождество Николая Чудотворца 11.08.2018: приметы
Рождество Николая Чудотворца приходится на время, когда лето постепенно уступает место осени. В старину 11 августа называли туманником, поскольку утром в эти дни туманы уже не редкость, а иногда дело доходит и до первых заморозков.
Этот день также связан со святым мучеником Калинником Киликийским, казненным язычниками в III-IV веке.
На Руси Калинника ассоциировали с ягодой калиной, которая как раз поспевала к этому времени. Ягоды калины использовали в лечебных целях, варили варенье и компоты, клали в начинку для пирогов.
— Если в этот день утром стоит туман - будет хороший урожай ячменя и овса;
— Если утром 11 августа нет заморозков, то и начало осени будет теплым;
— Если на Чудотворца овес зазеленеет во второй раз, то осень будет дождливой;
— Туман 11 августа - беда пчелам, так как он вреден для них.
Рождество Николая Чудотворца сегодня: что нельзя делать
Правила о том, чего нельзя делать в церковный праздник, сложились очень давно. Они ограничивают занятие тяжелым трудом и напоминают верующим о необходимости посвятить этот день Богу и близким.
— Нельзя работать в саду и на огороде;
— Нельзя шить и вязать;
— Нельзя сквернословить, ругаться и ссориться с близкими;
— Нельзя заниматься уборкой и стирать.
К этим правилам надо подходить осознанно. Если праздник выпадает на рабочий день, то идти на работу нужно. Главное - постараться зайти в храм или хотя бы помолиться дома.
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