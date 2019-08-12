Восхищенные мужчины остановили машину Бузовой в Анапе

12.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Восхищенные мужчины остановили машину Бузовой в Анапе
Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой устроили ей теплый прием в Анапе. Группа мужчин остановила автомобиль певицы огромным плакатом с признанием в любви.

Бузова опубликовала в Instagram видео, продемонстрировав теплый прием в Анапе, где должен был состояться концерт певицы. Мужчины развесили у придорожного кафе плакат с признанием в любви Бузовой и просьбой остановиться. Певица не смогла проехать мимо такого признания.

Бузова остановилась возле кафе, где был растянут плакат, и вышла пообщаться с фанатами. Мужчины были несказанно рады звездному гостю и устроили фотосессию. В подписи к видео Бузова поблагодарила поклонников за радушный прием.

«Анапа, вот это прием! Тот, кто хочет меня увидеть и удивить, обязательно сделает это. Парни, спасибо! Ваша Оля», — написала певица.

Подписчики в комментариях с восторгом отметили, что Бузова, в отличие от своих коллег, не страдает «звездной болезнью». Певица искренне радуется такому вниманию со стороны поклонников и отвечает им взаимностью.

Ранее бывшая коллега Бузовой по «Дому-2» Ксения Собчак раскритиковала певицу за то, что она выступает в ужасных залах, маленьких ДК, таких как в Мытищах. Собчак привела довод о том, что «никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут». На слова Собчак ответила певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава. Она заступилась за Бузову, раскритиковав бывшего кандидата в президенты РФ.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Восхищенные мужчины остановили машину Бузовой в Анапе"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,222