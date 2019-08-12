Восхищенные мужчины остановили машину Бузовой в Анапе



Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой устроили ей теплый прием в Анапе. Группа мужчин остановила автомобиль певицы огромным плакатом с признанием в любви.

Бузова опубликовала в Instagram видео, продемонстрировав теплый прием в Анапе, где должен был состояться концерт певицы. Мужчины развесили у придорожного кафе плакат с признанием в любви Бузовой и просьбой остановиться. Певица не смогла проехать мимо такого признания.

Бузова остановилась возле кафе, где был растянут плакат, и вышла пообщаться с фанатами. Мужчины были несказанно рады звездному гостю и устроили фотосессию. В подписи к видео Бузова поблагодарила поклонников за радушный прием.

«Анапа, вот это прием! Тот, кто хочет меня увидеть и удивить, обязательно сделает это. Парни, спасибо! Ваша Оля», — написала певица.

Подписчики в комментариях с восторгом отметили, что Бузова, в отличие от своих коллег, не страдает «звездной болезнью». Певица искренне радуется такому вниманию со стороны поклонников и отвечает им взаимностью.

Ранее бывшая коллега Бузовой по «Дому-2» Ксения Собчак раскритиковала певицу за то, что она выступает в ужасных залах, маленьких ДК, таких как в Мытищах. Собчак привела довод о том, что «никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут». На слова Собчак ответила певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава. Она заступилась за Бузову, раскритиковав бывшего кандидата в президенты РФ.



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