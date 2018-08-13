Анджелина Джоли посчитала себя толстой и попала в психушку

13.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Анджелина Джоли посчитала себя толстой и попала в психушку
В больнице звезда пролежит около 2х недель. На это время работа над фильмом "Малифисента-2", в котором она сейчас снимается, будет приостановлена.

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в лечебницу с психическим расстройством, пишет The Hollywood Life.

По информации издания, у звезды снова возникла навязчивая мысль о том, что она имеет лишний вес. В результате Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см и продолжила худеть.

Сообщается, что актриса уже ложилась в эту клинику. Несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию.

Напомним, самая красивая пара Голливуда Анджелина Джоли и Бред Питт решили разойтись, сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс. Как сообщал Лайф, адвокат актрисы решил не продолжать с ней сотрудничество из-за того, что она "жаждет крови и хочет уничтожить Брэда Питта как отца".

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