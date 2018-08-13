Селин Дион заркутила роман с Расселом Кроу

Это первые отношения певицы после смерти супруга.

Позапрошлый год тяжело начался для Селин Дион. 14 января 2016 года ушел из жизни ее любимый муж и лучший друг, художник Рене Анджелил. Супругу звезды было 73 года. Буквально через два дня после этого от рака скончался брат певицы – Даниэлю было 52 года.

Звезда долгое время не могла восстановиться после двойной потери. Но сегодня все указывает на то, что певица «ожила» и решила заново построить свою личную жизнь. Иностранные СМИ предполагают, что Селин начала встречаться с … Расселом Кроу!

Портал Сloserweekly сообщает, что всемирно известная певица и голливудский актер встречаются в течение нескольких недель.

Селин Дион рассказала о странном ритуале, который она соблюдает перед каждым выходом на сцену. Певица уверена, что это приносит ей удачу.

«Это неожиданная для всех новость, но кажется, что они знают друг друга всю свою жизнь», — сообщает источник.

Интересно, что Рассел довольно давно симпатизирует Селин. Они знакомы уже долгое время. Когда ее муж умер, актер отправил певице букет цветов с соболезнованиями.

В апреле общественность была потрясена, узнав, что Кроу развелся с Даниэль Спенсер, подарившей звезде «Гладиатора» двух сыновей. Селин также воспитывает двоих близнецов от Рене Анджелила. Никаких романов у певицы за все это время не было.

Пока двое артистов не прокомментировали слухи о своем романе, но поклонники ждут совместных фотографий сложившейся пары.



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