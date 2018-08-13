Работающим пенсионерам не будут возвращать индексацию

13.08.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Работающим пенсионерам не будут возвращать индексацию

Те многочисленные обсуждения, которые сложились вокруг пенсионной реформы, вынуждают россиян разбираться в деталях грядущих изменений. Особенный интерес к этой теме проявляют работающие пенсионеры, коим хочется поскорее вернуть себе индексацию пенсий.

На сегодняшний день, если опираться исключительно на официальные комментарии властей, довольно трудно предсказать будущее трудящихся пенсионеров. Однако некоторые выводы все-таки можно сделать. Например, в Министерстве финансов России четко ответили на вопрос о том, будет ли восстановлена индексация пенсий для таких пенсионеров после окончательной реализации пенсионной реформы. В ведомстве подчеркнули, что бюджетные ресурсы на эти цели не запланированы.

Таким образом сам собой напрашивается вывод о том, что в очередной раз власти решили сэкономить на столь многочисленной категории граждан, как работающие пенсионеры. Их решили оставить без регулярной индексации пенсий. Людей буквально вынуждают увольняться с работы, чтобы пенсионное обеспечение стало выше.

Впрочем, если посмотреть на свежие статистические выкладки, то становится понятно, что данный план властей провалился. Дело в том, что с каждым годом число работающих пенсионеров лишь увеличивается. Это означает, что россияне недовольны своим материальным положением, поэтому соглашаются работать даже на пенсии. Всему виной мизерный размер пенсий.

Что касается непосредственно пенсионной реформы, то ее основной целью является увеличение пенсионного возраста. Для мужчин этот показатель планируется поднять до 65 лет, а для женщин до 63 лет.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Работающим пенсионерам не будут возвращать индексацию"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,470