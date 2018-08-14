Пенсионную систему предложили кардинально изменить

Пенсионная система, которая действует в России сегодня, должна быть в значительной степени изменена. К соответствующему выводу пришли специалисты из Академии труда и социальных отношений, которых поддержали коллеги из Высшей школы экономики.

Они пришли к выводу, что балльную систему, что существует в пенсионной системе, необходимо изменить. На смену ей должна прийти новая структура расчета пенсии по формуле, которая предполагает учитывать заработок и стаж человека. С ее помощью начисление пенсии станет более прозрачным и честным для россиян.

На сегодняшний день можно констатировать, что данная инициатива не просто обсуждается на экспертном уровне, а уже всерьез рассматривается в правительстве. Источники в Кабмине обратили внимание на проработку данного вопроса, так как чиновники все чаще задумываются над тем, чтобы оставить в прошлом балльную систему.

В пользу подобного развития событий говорит и желание вице-премьера Татьяны Голиковой поскорее отказаться от балльной системы расчета пенсий, которую она назвала изжившей себя.

Тем временем нужно вспомнить о том, что в середине прошлого месяца в первом чтении был принят проект закона о повышении возраста выхода на пенсию. Ожидается, что мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 63 года. Окончание пенсионной реформы запланировано на 2028 год.

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