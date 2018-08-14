Путин решил поддержать работающих пенсионеров

Глава российского государства Владимир Путин на протяжении всей своей работы уделяет самое пристальное внимание социальной политике. Он уверен, что несмотря на все трудности экономического характера, власти не должны отрекаться от своих социальных обязательств.

Те последние изменения, которые были реализованы в пенсионной сфере, в наибольшей степени ухудшили положение работающих пенсионеров. Например, их в 2016 году лишили традиционной индексации пенсий. В дальнейшем, если опираться на прогнозы экспертов, данная категория граждан может пострадать еще больше.

Однако Владимир Путин в своем свежем заявлении сделал акцент на проблемах именно тех пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность. По его мнению, государство поступило неправильно, когда полностью лишило таких пенсионеров индексации пенсионных выплат.

В конечном итоге российский лидер пришел к выводу, что работающих пенсионеров следует выделить в отдельную категорию пенсионеров. С помощью такой меры планируется улучшить их материальное положение. Какие-либо детали пока не приводятся, но даже нынешних данных достаточно для того, чтобы сделать вывод, что Путин хочет порадовать работающих пенсионеров дополнительными мерами поддержки.

Впрочем, можно не сомневаться, что глава государства столкнется с ожесточенным противодействием со стороны ряда ведомств и министерств. Например, Минфин выступает категорически против того, чтобы индексация вернулась к работающим пенсионерам. Чего уж говорить о правительстве Дмитрия Медведева, где раз за разом рождаются инициативы, направленные на экономию денег с помощью пенсионеров.

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