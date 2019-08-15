Музыканту Дельфину вызвали скорую в процессе записи в студии

15.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Музыканту Дельфину вызвали скорую в процессе записи в студии
Известный под псевдонимом Дельфин музыкант Андрей Лысиков почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи.

Музыкант потерял сознание. По предварительным данным у Лысикова поднялось давление. Коллеги вызвали ему скорую помощь. Прибывшие медики предложили ему отправиться в больницу, но тот отказался, сообщила Газета.ru.

Менеджер исполнителя Владимир Тепляков отметил, что состояние Лысикова уже нормализовалось.

«Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки», — заявил представитель певца.

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