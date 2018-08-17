47-летняя Лера Кудрявцева родила дочь. Фото

Популярная телеведущая во второй раз стала мамой. Дочь Кудрявцевой появился на свет в одной из элитных клиник Майами.

Телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. Как стало известно Teleprogramma.pro, малыш появился на свет в одной из элитных клиник Майами. Напомним, что от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергея Ленюка в апреле 1990 года теледива родила сына Жана, сейчас ему 28 лет. Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов, их брак продлился три года. Супруги развелись в 2007 году. А уже спустя год в прессе обсуждали бурный роман телеведущей и певца Сергея Лазарева, который был на 12 лет моложе своей возлюбленной. По слухам, Кудрявцева мечтала подарить артисту малыша, однако общего ребенка они так и не завели. Сейчас Лазарев воспитывает сына Никиту, в кулуарах звездных тусовок поговаривают, что певец обратился к суррогатному материнству.

С третьим мужем хоккеистом Игорем Макаровым счастлива уже более пяти лет. Спортсмен на целых 14 лет моложе телеведущей. Однако это не помешала им создать гармоничные и прочные отношения. Первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой, когда интернет-пользователи разглядели у Леры округлившийся животик.

На протяжении долгих девяти месяцев поклонники не переставали обсуждать интересное положение Кудрявцевой. Еще будучи беременной, Лера Кудрявцева посещала светские мероприятия и футбольные матчи. Не смогла пропустить теледива и исторический матч Россия — Испания. Однако телеведущая отказалась от участия в ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ, подогрев слухи о том, что она находится в положении. Тогда же поклонники пришли к единому мнению, что телеведущая ушла в декретный отпуск.

Напомним, что в начале августа Лера Кудрявцева также стала бабушкой. Возлюбленная ее сына Жана родила мальчика, которого назвали Львом.

Доченька 😇 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 в 6:30 PDT

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