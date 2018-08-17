Бывшая жена Путина рассказала о его привередливости в еде

Президент России Владимир Путин развелся с супругой Людмилой Александровной уже несколько лет назад. Однако до сих пор время от времени всплывают доселе неизвестные подробности из их семейной жизни. Россияне живо интересуются этими моментами.

Очередной повод поговорить в этом ключе предоставился после того, как уже бывшая жена главы государства рассказала о совместной жизни с Путиным. Женщина сразу же призналась, что не держит зла на Владимира Владимировича, так как понимает, что он с головой погружен в любимую работу - служению России и ее народу.

Рассуждая о жизни с Путиным его бывшая супруга посетовала на сложный характер. В качестве примера она обратилась к банальной ситуации с обедом. Например, глава государства мог не прикоснуться к тому или иному блюду, если в нем находился хотя бы один ингредиент, который Путин никогда не ел. Таким образом он демонстрировал свою последовательность и нежелание отступать от собственных принципов.

В какой-то момент женщина попросту устала морально от такой жизни. Она сумела прийти к договоренности о разводе, поэтому после завершения бракоразводного процесса Владимир Владимирович и Людмила Александровна сохранили дружеские отношения.

Именно чрезмерная загрузка по работе стала причиной, которая подтолкнула Людмилу написать заявление о разводе. Вместе с этим ранее экс-жена президента признавалась, что не заставала Владимира Путина дома, так как он постоянно был занят по работе. Кроме того, окончательную позицию о разводе она сформировала из-за нежелания часто появляться на публичных мероприятиях.

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