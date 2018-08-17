Леонид Агутин рассказал о своих концертах, за которые ему стыдно

Музыкант признался, что ему стыдно за некоторые свои выступления. По словам артиста, всему виной было его пристрастие к спиртному.

Леонид Агутин сейчас является одним из самых положительных героев шоу-бизнеса. Примерный семьянин и наставник шоу «Голос» служит примером для многих почитателей его таланта. Однако в бытность «босоногим мальчиком» артист не прочь был побаловаться алкогольными напитками. Музыкант признался, что ему было трудно расстаться с вредной привычкой.

Перед каждым выступлением он немного выпивал, чтобы словить на сцене кураж. Однако настал момент, что на спиртном пора ставить крест, так как алкоголь и сам мог поставить крест не только на его здоровье, но и карьере.

Агутин рассказал, как однажды принимал участие в сборном концерте на Красной площади. На дворе стоял пробирающий до костей холод, а концерт проходил на открытой сцене. Выступление длилось около трех часов, и участников было много. В палатке у Леонида были алкогольные напитки, и все музыканты заходили туда пропустить по стаканчику. При этом Агутин составлял компанию всем, после чего на сцене едва держался на ногах.

Однако этим дело не кончилось. Вечером у музыканта было заказное выступление в помещении. Там было очень жарко, и он решил добавить, чтобы почувствовать прилив энергии. Однако выйдя к зрителям, он пел, сидя прямо за столиками. Свое выступление он едва мог припомнить, но утром ему было крайне неловко и стыдно за свой концерт, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на «АиФ. Здоровье».



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